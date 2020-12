Un avocado al giorno fa felice l'intestino. La parola alla scienza

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 13:32

L’avocado è ricco di fibre che fanno bene al microbioma intestinale

Ricco di fibbre

Analizzati 163 adulti per 12 giorni

Protegge anche il cuore

e “una mela al giorno, toglie il medico di torno”, unrende felici i. Secondo unadell'Università dell'Illinois, pubblicata sul Journal of Nutrition, chi mangia avocado giornalmente come parte di un pasto ha, infatti, una maggiore abbondanza di microbi intestinali che scompongono lee produconoche supportano la. Ma non solo: possiede anche una maggioremicrobica.L’avocado è, infatti, ricco di fibre, che fanno bene al microbioma intestinale. In media ne fornisce circa 12 grammi, per una quantità raccomandata di 28-34 grammi di fibre al giorno.Per giungere a questa conclusione lo studio ha analizzato 163tra i 25 ei 45 anni di età conper il resto. I partecipanti hanno ricevuto un pasto al giorno da consumare in sostituzione della, delo della. Un gruppo ha consumato un avocado ad ogni pasto, mentre un altro gruppo cosiddetto di controllo ha consumato un pasto simile ma senza l'avocado.I partecipanti hanno fornito campioni di sangue, urina e feci durante lo studio nell'arco di 12 settimane. Hanno anche riferito la quantità di pasti forniti che hanno consumato e ogni quattro settimane hanno registrato tutto ciò che hanno mangiato.Ma non solo: a beneficiare del consumo giornaliero di avocado, proprio perché ricco di, è anche il