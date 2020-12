Frutta secca, frutta essiccata e formaggi per Natale. Ecco i 10 abbinamenti "healthy-gourmet"

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 06:30

Gli abbinamenti giusti ed equilibrati per il pranzo di Natale

Un mix di salute e bontà

Dal Gorgonzola con le noci brasiliane al Taleggio con le mandorle

I 10 abbinamenti top

Crescenza + nocciole: la consistenza voluttuosa di questo formaggio dalla pasta molle e dal gusto intenso di latte viene esaltata, per contrasto, dalla croccantezza e dall’aroma intenso delle nocciole tritate. Robiola + prugne essiccate: il gusto fresco e acidulo della robiola (anche quella di capra) si sposa molto bene con la dolcezza delle prugne, di cui esalta anche la morbidezza grazie alla sua cremosità. Tomino + albicocche disidratate: la pasta cremosa e il gusto fresco e acidulo dei tomini acquistano un tocco di dolcezza e raffinatezza se accompagnati con le morbide albicocche essiccate. Caprino + noci pecan: le sensazioni lattiche molto delicate tipiche dei formaggi freschi di capra e la pasta fine e morbida sono amplificate dal gusto dolce, aromatico, quasi burroso delle noci pecan, che danno anche un tocco di piacevole croccantezza. Gorgonzola + noci brasiliane: il sapore pungente e tendente al piccante del Gorgonzola si abbina alla perfezione con le note zuccherine e tostale delle noci brasiliane. Mozzarella + amarene essiccate: una delizia sorprendente, perché la spiccata dolcezza delle amarene compensa la freschezza acidula della mozzarella. Taleggio + mandorle: l'aroma fruttato e persistente delle mandorle è perfetto con formaggi dal gusto intenso e sapido, ma dalla pasta elastica, come il Taleggio, la Fontina o i pecorini giovani. Formaggi a lunga stagionatura + fichi secchi: due opposti che funzionano benissimo insieme. La dolcezza zuccherina e pastosa dei fichi secchi viene esaltata dal tocco latteo, dolce e delicato, dei formaggi a lunga stagionatura tipicamente italiani, come Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Pecorino stagionato + pistacchi: la sapidità del pistacchio è l'ideale per esaltare la struttura granulosa della pasta dei pecorini di media stagionatura. Ricotta + uvetta: il trionfo della dolcezza per un’accoppiata che è alla base di tanti dessert, ma che è squisita anche così, al naturale, magari con un bicchierino di buon rhum.

Due ricette sfiziose e facili da preparare

Ingredienti

Preparazione

Ingredienti

Preparazione

he il 2020 sia stato un anno anomalo e difficile è incontrovertibile. Ma questo non fa che aumentare il desiderio di festeggiarne la fine e dia unche, speriamo tutti, sarà più “normale” e positivo. Certo, questa volta anche i riti dellesono diversi: niente cenoni danzanti né grandi pranzi in famiglia, sostituiti da mini-tavolate per pochi intimi. Ma con une una mise en place degni di una vera festa. Concedendosi sì qualchea tavola, perché nei giorni di festa si può, ma sempre rimanendo attenti alla propriaPer qualche abbinamento che tenga conto della salute e di piccoli piaceri gourmet, ci sono i consigli di, cominciando dai. Si prestano ad abbinamenti gustosi e spesso inaspettati. Come quelli con lae la frutta essiccata, tra i superfood più amati degli ultimi anni , che, insieme ai formaggi, regalano un'esplosione di note dolci e amare, morbide e croccanti.La straordinaria varietà di texture, gusti e profumi dei nostri formaggi, ci spiega Assolatte, permette di esplorare tanti abbinamenti con diversi tipi di frutta secca ed essiccata, da accompagnare con un calice di (immancabili)o con un voluttuoso bicchierino diEcco i 10tra formaggi e frutta secca o essiccata suggeriti da Assolatte, da cui partire per poi crearne di nuovi con la propria fantasia e creatività.Infine Assolatte propone dueche abbinano i formaggi italiani con la frutta secca ed essiccata: semplici e veloci, ma anche molto sfiziose e di grande effetto, sono perfette per impreziosire la tavola domestica delle feste.: 50 g di provolone piccante, scorza di mezza arancia, 8 prugne secche denocciolate, 8 fette di pancetta affumicata, rucola q.b., valeriana q.b.: tagliare 50 g di Provolone piccante in 8 dadini regolari, grattugiare la scorza di mezza arancia e mescolarla al formaggio in una ciotolina. Preparare un tè abbastanza forte, farlo intiepidire e tuffarvi 8 prugne secche denocciolate. Lasciarle marinare per 30 minuti, poi scolarle, asciugarle con la carta assorbente da cucina e farcire ogni prugna con un cubetto di Provolone piccante. Avvolgere le prugne ripiene con 8 fette di pancetta affumicata. Infine infilzarle con lunghi spiedini di legno e passarle nel forno caldo a 220°C per 5-6 minuti finché la pancetta diventa croccante. Lasciare intiepidire e servire su un fondo di rucola e di valeriana.: 100 g di Gorgonzola, un cucchiaio di panna, un cucchiaio di Passito, 16 tra fichi, datteri, albicocche e prugne denocciolate, cannella q.b.: versare in una ciotola capiente 100 g di Gorgonzola e mescolarlo con una frusta, aggiungendo un cucchiaio di panna e un cucchiaino di Passito. Incidere 16 tra fichi, datteri, albicocche e prugne denocciolate e farcirli con il composto di Gorgonzola. Spolverizzare i bocconcini con cannella in polvere e servire.