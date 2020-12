Il cavolo rosso è un superfood Massima resa con poche calorie

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 06:30

Tutti i benefici del cavolo rosso

Evitare grassi sature e ridurre l'apporto calorico

Cavolo cappuccio: 20kcal ogni 100 grammi

Ricco di antiossidanti e antociani

on il veroche è arrivato, possiamo avere particolarmente voglia di cedere al cosiddetto “”. Tuttavia, ci sono dei modi per prepararci un buon burger salutare, senza sensi di colpa e, soprattutto, senza perdere il gusto del mangiare.«Sostituire la carne con un burger di, ad esempio, è un ottimo modo per avere l’impressione di mangiare al fast food, senza però appesantirci. Eviteremo così i grassi saturi e staremo in un apporto calorico contenuto», spiega la dottoressa, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini.Scopriamo insieme alla dottoressa le caratteristiche nutritive del cavolo cappuccio, che può abbinarsi bene ad un burger di ceciCon appena 20 kcal ogni 100 grammi, ilrientra, a tutto diritto, nella categoria dei. È considerato un superfood un alimento, solitamente di origine vegetale, particolarmente indicato per preservare la nostra salute.«Oltre ad avere tutte le peculiarità nutrizionali del cavolo cappuccio bianco è più ricco die di antociani, composti che hanno attività biologica multidirezionale», spiega la dottoressa. «Il cavolo cappuccio, specie secontiene 21 derivati di glucosidi della cianidina, la struttura di base delle antocianine». Gli alimenti che contengono moltisono alleati in tutte quelle diete che puntano a prevenire il diabete di tipo 2. Inoltre, sono molto importanti in caso di l’obesità e di malattie croniche a essa associate.