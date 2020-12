Pubblicato il 24 dicembre 2020 | 06:30

Diversi sono i benefici per la salute che possono derivare dal consumo di miele

18 g di acqua

0,6 g di proteine

80 g di carboidrati

80 g di zuccheri

5 mg di calcio

0,5 mg di ferro

11 mg di sodio

51 mg di potassio

6 mg di fosforo

3 mg di magnesio

0,04 mg di vitamina B2 o Riboflavina

0,3 mg di vitamina B3 o Niacina

1 mg di vitamina C

dalle, ilera apprezzato anche dagliper le suee iin fatto di salute.Ilè facilmente reperibile tutto l'anno e, nonostante ne sia sconsigliato l'uso ai diabetici, causa il suo alto apporto calorico, numerosi sono i benefici per l'organismo. Oltre ad essere un ottimo alleatoe un funzionale rimedio naturale contro mal di gola e tosse, questo alimento, secondo i più recenti studi, pare stimoli, oltre ad alleviare ansia e stress. Riportiamo di seguito un articolo, tratto da Humanitasalute, che ne spiega approfonditamente caratteristiche e proprietà.Il miele è unadi consistenza viscosa elaborata daldei(miele di nettare) o dalle secrezioni delle piante (di) da alcuniimenotteri, in particolaredomestica. Si presenta di colore giallo ambrato, più o meno intenso a seconda del tipo di miele. Sottoposto a raffinazione, viene usato comee come dolcificante.Esistono diversi tipi di miele che possono essere distinti in base alla provenienza del nettare (miele di, miele di); in base al colore (miele, miele); a seconda del metodo di estrazione (miele, miele, miele).Esistono diversi tipi di miele. Mediamente 100 grammi di miele sviluppano 304 calorie e contengono approssimativamente:Dato l'elevato tenoredel miele, il consumo risulta controindicato nei soggetti con diabete e nelle persone sovrappeso o obese. A causa del rischio di infezione da tossina botulinica, ne è vivamente sconsigliato l'uso anche neial di sotto di un anno di età.Il miele è acquistabile tutto l'anno ed è di semplice reperibilità.Diversi sono i benefici per la salute che possono derivare dal consumo di miele: secondo diversi studi è in grado di stimolare lae lae sembra essere capace anche di alleviare. Poiché è in grado di agire sulla flora batterica intestinale, il miele può essere ritenuto alleato dell'intestino. Le sue proprietà antibatteriche naturali lo rendono inoltre un valido rimedio contro tosse, mal di gola e in generale contro le affezioni delle vie aeree superiori. Nel settore della cosmetica il miele viene utilizzato per eliminare le impurità della pelle e per dare luminosità ai