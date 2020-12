Ecco i pro e i contro del torrone: i consigli del nutrizionista su quale e quanto mangiarne

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 06:30

S

È sicuramente un dolce molto gustoso, ma l’elevato apporto calorico

“

”

ono in molti ad amarlo e portarlo sulledelle. Stiamo parlando delche, nelle sue diverse declinazioni, è un dolce diffuso in moltissimi Paesi del mondo, dall’Europa al Medio Oriente. L’origine è controversa, probabilmente è un dolce della secolare tradizione araba, ma in Italia il torrone trova una delle sue patrie nella città diE a Natale trova spazio sulle tavole di tutta la Penisola in decine di forme, consistenze e sapori: dalle ricette più raffinate ai torroni classici. Ma che tipo di alimento è il torrone? A parlarne è la dottoressadella Chirurgia bariatrica dell’ospedale Humanitas, in un articolo di Humanitasalute che pubblichiamo.Anche ildiha il suo(redatto dal Comune della città lombarda) che ne certifica l’originalità e il rispetto della tradizione.sono gli ingredienti base del. A questi si possono aggiungere aromi comedi, mentre le facce più estese della stecca rettangolare di torrone possono essere rivestita con sottilissime sfoglie di(acqua e farina).Sugli ingredienti si scatenano le fantasie dei produttori: altraal posto delle, in particolare, e poi le: quella più golosa è al, richiamata dallo stesso disciplinare cremonese.Tornando al torrone classico alle mandorle, vediamo qual è il suo profilo nutrizionale. Il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione ripartisce così le fonti di energia che si ricava dal torrone: 50% da, 41% da, 9% da. Un pezzo da 100 grammi di torrone fornisce 479 calorie: «È sicuramente un dolce ricco diprovenienti da zuccheri semplici e grassi mono e polinsaturi», precisa la dottoressa Giuffrè. «La frutta secca oleosa come nocciole, mandorle, noci ecc. è, è una buona fonte di proteine,E e anche. Grazie alla fibra e all’ottimo contenuto dimono e polinsaturi, ha un’azione protettiva nei confronti di diabete, ipercolesterolemia e obesità».«Il torrone tradizionale, ed anche meno calorico, è quello bianco con le mandorle, ma se ne producono di vari gusti: torrone duro e morbido, torroncini assortiti e poi ricoperti a cioccolato o farciti con liquori dolci o con frutta candita. Queste ultime varianti sono più caloriche e apportano per 100 g anche 580 calorie».«È sicuramente un dolce molto gustoso, ma l’elevatoci obbliga a moderarne il consumo. Consiglio di mangiarne un pezzetto piccolo da 20-30 g alla fine di pasti non troppo abbondanti e di non associarlo ad altri dolci. Va bene comeaccompagnato da un caffè amaro per esempio».«Non è indicato per chi ha problemi die per iessendo ricco di zucchero. È assolutamente sconsigliato a chi è allergico all’uovo o alla frutta a guscio. Anche se esistono in commercio versioni particolari per tutti i gusti, per esempio quello senza ostie può essere mangiato anche dai celiaci. Non contenendo il tuorlo d’uovo può essere consumato, in piccole porzioni, da chi soffre di».