Un detox sano, ma gustoso? I consigli della “healty guru” Rossana Dian

Il Nergiyogurt, snack anti fame in salute





Non il solito detox triste

Dalla tisana ai carciofi alla Pisellosa

“Nergiyogurt” per spezzare la fame

Attenzione all’impiattamento e alle pentole usate

è da sempre il mese dei buoni propositi, soprattutto in termini die volontà di intraprendere unodi vita più. A venire in contro alle donne (ma non solo) italiane è, fondatrice del bloge “” seguitissima su Instagram, che regala ogni giorno ricette originali, salutari, facili da preparare e gustose, perfette per depurare il corpo e perdere idi troppo, magari messi su proprio durante queste feste diverse e nei lockdown Non il solito detox, ma un percorso che comprende, senza perdere l’allegria nel piatto. Gli esperti da sempre consigliano ditanto per eliminare le tossine e depurarsi; Rossana Dian propone delle tisane che fanno raggiungere l’obiettivo, senza essere banali e che sfruttano al meglio le proprietà benefiche degliCon una efficace funzione drenante c’è laai, che si prepara con foglie dure di 2 carciofi, 1l di acqua e succo di un limone separando le foglie dure dei carciofi da quelle morbide e facendo bollire le foglie dure per 15 minuti circa. Dopo aver filtrato il liquido si spruzza del succo di limone e la tisana miracolosa è pronta.Post tisana, per ritrovare la forma e sentirsi subito leggeri si gioca con il color verde ed ecco lache si prepara con 1 porro, 60 g di olio evo, 400 g di acqua, 1 dado granulare di verdure, 1 cucchiaino di sale, 1 pizzico di pepe e per finire chips di cavolo nero (gli ingredienti sono da considerarsi per 4 persone). Il procedimento consiste nel tagliare finemente il porro e metterlo in padella con l’olio. Dopo due minuti, aggiungere i piselli, l’acqua e il dado. Coperchiare e lasciare cuocere per circa 35 minuti. Finita la cottura frullare il tutto con il minipimer. Salare ed amalgamare per poi servire con una spruzzatae una spolverata diA metà giornata per spezzare lae gratificarsi con qualcosa diRossana consiglia un, basta avere in casa 150 g dimagro senza grassi, 5/6di avena e. In una ciotola mettere lo yogurt. Lavare e tagliare a fettine i nergi e posizionarli sopra lo yogurt. Aggiungere la granola die la frutta ed il gioco è fatto (ingredienti per 1 persona).Tra i cibi depurativi e disintossicanti per eccellenza, sono immancabili lesfiziose e salutari come l’insalata alla, un mix di colori rosso del melograno, giallo della senape e verde degli spinaci. Con 1 cucchiaio di senape, succo di mezzo limone,1 melagrana, 100 g di spinacini e olio evo per condire il tutto.Si gioca con l’impiattamento disponendo sul piatto in modo ordinato gli, togliendo tutti i grani della melagrana si dispongono sugli spinacini. In una ciotola a parte creare il condimento con la senape e il succo di limone, mescolare e versare sull’insalata. Concludere con una spruzzata d’olio evo e l’insalata alla melagrana è pronta per essere servita.Giocando con lae la, per combattere la ritenzione idrica non si può non utilizzare ilcon l’ insalata di finocchi e(ingredienti per 2 persone): 1 finocchio, 1 arancia, dell’olio evo q.b. e aneto. Lavare il finocchio e con una mandolina affettarlo mettendolo in un piatto e condirlo con qualche spruzzata di olio evo. Pelare l’arancia e tagliarla a vivo ed infine adagiarla sul finocchio e aggiungere qualche ciuffo di aneto.Con il potere snellente edei finocchi, del carciofo e della melagrana, giocando con i colori degli spinacini, senape, arance, piselli e kiwi non dimentichiamo di disporre il tutto su un piatto rigorosamente nero come da tradizione di Cucinosano perchénon può essere sottovalutato ed il gioco è fatto.Per cucinare in totale sicurezza indispensabile l’aiuto delle rivoluzionariesicure per la salute - che non contengono Ptfe (Teflon), Pfoa e Nickel utili per chi seguepiùo se lo pone come buon proposito per il 2021.