Combattere la psoriasi a tavola Ricette e consigli dei medici

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 06:30

rapporto tra psoriasi e alimentazione

Cibo e psoriasi, quale rapporto?

campagna informativa che per la prima volta si focalizza sull’alimentazione

Medici e chef studiano le ricette

Verdure, frutta e Omega 3

ono circagliche ogni giorno vivono e combattono con la, unadella, che a livello globale colpisce dal. Ilsarà la: un’occasione per parlare di questa malattia così comune di cui ancora non si conosce la cura definitiva. E di farlo anche da una angolazione diversa attraverso, cioè, ilUna dieta mediterranea ben bilanciata può rallentare la progressione della malattiaAnche se, ad oggi, non è stato scientificamente dimostrato un rapporto ditra, diverse ricerche hanno, infatti, dimostrato in modo chiaro che neiunaalimentazione, magari collegata a, può indurre peggioramenti, mentre unaben bilanciata può rallentare la progressione dellaPer aiutare sia coloro che soffrono di psoriasi e disia chi vuole alimentarsi in modo corretto per prevenire l’insorgere di patologie anche gravi, l’(Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) lancia il progetto “”, unacomposta dae oltredi, suggerimenti e«Desideriamo celebrare lacon una, per rispondere alle numerose domande sull’alimentazione dei, che spesso si trovano disorientati di fronte alla mole di informazioni di difficile interpretazione - dice la presidente di Apiafco,, come riporta il Corriere della Sera - Il cibo è un amico insostituibile e con questo progetto vorremmo rispondere alla richiesta d’aiuto dei malati, che, sempre di più, si pongono domande sull’importanza di un’alimentazione corretta, capace di prevenire malattie e migliorare la qualità della vita, faticando ad avere risposte chiare. Anche perché, in materia di psoriasi, risposte certe non ce ne sono ».Quello che è certo, invece, è chi è affetto dadebba seguire un corretto regime dietetico per prevenire peggioramenti, per non interferire con alcunie per non indurre patologie spesso associate (come). Ma cosa è meglio mangiare? Larisponde con«Grazie al contributo di illustrie alla partecipazione dinoti e, la collana rappresenta un lungo viaggio nel mondo del cibo che passa dalla descrizione approfondita delledegli alimenti alle indicazioni su come leggere le, dalla storia di come sono nate lealla presentazione delle ricette per la preparazione di ungustoso e- continua Valeria Corazza - Un vero e proprio viaggio che dall’antipasto al dolce (ciascun volume è dedicato a una portata), esplora il ruolo di tutti gli alimenti nella nostra dieta».Per chi si iscrive all’associazione, la guida è disponibile gratuitamente in versione integrale sul sito di Apiafco . Tutti gli altri interessati potranno effettuare ildi un ebook contenente degli estratti di ciascun volume.Alcuni pazienti hanno affermato di aver risolto, almeno temporaneamente, la personale battaglia con la psoriasi grazie a una dieta priva di. E alcuni studiosi stanno valutando i benefici, in alcuni casi, di unacon brevi periodi di. Ma nell’attesa di avere nuove evidenze scientifiche, che cosa è meglio mettere in tavola? Isono tutti concordi che vadano privilegiatie alimenti contenenti sostanze ad attività antinfiammatoria quali per esempio quelli ricchi di acidi grassi polinsaturi. Da limitare invece: