Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 06:30

Nel cibo tanti macronutrienti, vitamine e micronutrienti alleati della pelle





Omega 3 fondamentali contro l’invecchiamento

Dai frutti di bosco un aiuto per la circolazione

on solo. Per la bellezza dellaè fondamentale prestare attenzione anche a cosa si mette nel. L’integrità strutturale, la capacità funzionale e il potenziale rigenerativo della nostra pelle oltre che dipendere da fattori comesono, infatti, particolarmente influenzatiCosa dunque mangiare per prevenire malattie cutanee ma anche le rughe? La prima, e principale regola, è. No, dunque, atroppo, all’abuso die aa elevato indicee al consumo didi, ricchi di” che possono interferire negativamente sia sulla rigenerazione cellulare, sia sul benessere delprotettivo con conseguenze negative sull’aspetto della pelle.Sì, invece, come sottolinea Elisir di Salute, avari che includanoalleati della pelle. Ecco svelati quali sono.I migliori alleati per contrastare la produzione di, rallentando, sono gliessenziali, in particolar modo gliGliessenziali fanno, infatti, da barriera per gli elementi dannosi, aiutano il passaggio delle sostanze nutritive e permettono l’espulsione di sostanze di scarto.Tra i cibi più ricchi dici sono il salmone e il), lee idi. Le quantità per un effetto benefico sulla pelle? Almeno 3 volte a settimana il pesce e circa 30 grammi al giorno di noci e semi.Per proteggere i piccolie i capillari, rinforzandoli dall’interno, aiutando la circolazione e favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso, occorre poi mangiareQuesti alimenti hanno in comune un elevato contenuto di, tannini e antociani, oltre che la presenza di elevati quantitativi di vitamina A e C.Uno studio, pubblicato sul “Journal of Agricultural and Food Chemistry”, ha dimostrato che questi antiossidanti apportano diversi benefici per la pelle, soprattutto per le persone che si espongono per molto tempo al sole.