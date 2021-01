I cibi anti-cellulite? Conta la qualità. Sì a carciofo e tarassaco, no alla caffeina

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 06:30

Come combattere la cellulite a tavola?

1. Prestare attenzione alla qualità degli alimenti.

2. Integrare con prodotti detossinanti naturali

3. Approccio alimentare “carb cycling”

4. Evitare di assumere i termogenici

5. Assumere alimenti in grado di ridurre efficacemente l’infiammazione dei tessuti

inito il periodo delle, si torna a fare i conti con lama anche con lo specchio. Ed eccola lì, la tanto odiata, che torna a farsi vedere. Ma, con un piano ben organizzato, si può recuperare un fisico tonico e asciutto e, soprattutto, possiamo eliminare quella fastidiosa buccia d’arancia. E si può iniziare adesso, anche da, seguendo i consigli di allenamento e i consiglidi chi ha anni di esperienza nell’ambito.Come: wellness consultant, è specializzato nella scienza dell’allenamento e nel lifestyle per il benessere. Autore del libro(Edizioni Lswr), ci offre 5 validi consigli per un'alimentazione veramente efficace contro il fastidioso inestetismo della pelle.Sovrappeso e/osono in costante aumento, tale problema viene molto spesso associato all’eccessivo consumo alimentare. Insomma, si dice che se si mangia più di quanto si, si ha un aumento di. In realtà non è così. Conta soprattutto ladel cibo, anche in una dieta anticellulite. Gli alimenti non forniscono soloma anche informazioni sulla loro composizione. Tali informazioni vengono lette dai nostri geni influenzando e spesso alterando il metabolismo, come pure il nostro aspetto, il comportamento e le sensazioni. La forma del nostro corpo riflette ciò che mangiamo, il nostro stile di vita, l’ambiente a cui siamo esposti e lo stress a cui siamo sottoposti.Occorre abbinare a dieta ed allenamento un integratore “detossinante”. Perché? Perché durante un percorso di, il corpo attiva lae questa tende a mettere in circolo una maggior quantità di tossine normalmente accumulate nel tessuto adiposo. “Questi integratori naturali favoriscono l’eliminazione dellein maniera delicata e fisiologica senza creare alcun scompenso all’organismo. Le sostante naturali contenute in questi integratori svolgono effetto drenante e depurativo”.“Personalmente – continua l’autore – prefeisco il(che contiene inulina), il cardo mariano (che contiene silmarina), il, la meriva e anche la spirulina.In presenza di grasso ostinato, il carb cycling è l’approccio alimentare migliore. Consiste nell’abbassare giornalmente, ad intervalli prestabiliti e con quantitativi ben studiati, i. Quando si abbassano le calorie e nello specifico i carboidrati, si favorisce l’utilizzo deia scopo energetico. Ma con il carb cycling i carboidrati verranno prontamente reinseriti, coì da evitare un rallentamento del(cosa che inevitabilmente succede con gli approcci low carb classici).L’assunzione di questa tipologia di integratorenon favorisce la. Inoltre questi integratori hanno spesso, tra gli ingredienti, lache aumenta i livelli di cortisolo, distrugge le vitamine B e C, ha effetto negativo sulla qualità del sonno ed è un vasocostrittore.Possono essere d’aiuto, quindi, glima occorre stare attenti: è importante il loro corretto equilibrio, fondamentale ai fini antiinfiammatori. Per esempio, un eccesso di omega 6 (acido) rispetto agli omega 3 favorisce l’instaurarsi dell’infiammazione.