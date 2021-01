Muesli e granola a colazione: sono davvero così salutari?

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 06:30

O

Muesli e granola sono in genere considerate delle alternative sane e nutrienti per la prima colazione





“

Muesli e granola: che differenze ci sono?

Muesli e granola sono una colazione sana?

ggi li si sente nominare spesso. Ma cosa sono veramente, e in che cosa si differenziano, ile la? Due prodotti particolarmente amati, specie per la prima: uniti alo allo, creano dei piatti coloratissimi e gustosi.Il fatto che queste preparazioni prevedano frutta secca epotrebbe far pensare che siamo di fronte a due prodotti “”. Ma è davvero così? Lo spiega la dottoressa, dietista di Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.Muesli e granola sono in genere considerate delle alternative sane eper la prima, in particolare per la presenza di. L’avena fornisce un buon apporto di beta-glucani, ovvero fibre solubili che formano una sorta di gel quando entrano a contatto con un liquido e contribuiscono alla salute della flora intestinale, alla perdita di peso, alla riduzione dei livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue, oltre che al controllo della pressione sanguigna.Anche la presenza diè positiva per la salute, grazie all’apporto di acidi grassi monoinsaturi (Mufa) e polinsaturi (Pufa) che aiutano a tenere sotto controlli i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Tuttavia, queste opzioni possono non essere salutari come sembrano.Muesli e granola sono due preparazioni che condividono gli ingredienti principali, come i fiocchi di avena, frutta secca – come-, la frutta disidratata –, al, alle, ai-,di, di, di, e ancora. Generalmente, si consumano con latte vaccino o vegetale, yogurt o frutta fresca.La principale differenza tra muesli e granola consiste nel fatto che nellagli ingredienti vengono mescolati concon, e poi. Questa preparazione conferisce alla granola la tipica croccantezza, ma anche un aumento nelle quantità di zucchero e grassi.La granola ha un contenuto maggiore dirispetto al muesli, anche se in termini di valori nutrizionali entrambe le varianti sono molto simili. Inoltre, bisogna considerare che la combinazione tra ingredienti e quantità può variare molto a seconda della marca.Granola e muesli apportano una quantità di zuccheri piuttosto elevata, specie se contengono frutta disidratata. L’eccessivodiandrebbe evitato in quanto aumenta il rischio di, di svilupparedi. Un altro motivo per cui bisognerebbe prestare attenzione a queste preparazioni è il loro contenuto di acido fitico, un antinutriente che impedisce l’assorbimento di ferro e zinco. Però, per migliorare l’assorbimento di questi preziosi minerali è sufficiente lasciare il muesli in ammollo in acqua, latte o succo.Anche se possono non essere così salutari come sembrano, granola e muesli rimangono comunque delleper la colazione, specie in alternativa a merendine confezionate, biscotti farciti o altriPer rendere muesli e granola una scelta il più sana possibile, possiamo attuare degli accorgimenti. Innanzitutto, mangiarne con, senza aggiungere zuccheri, miele o sciroppo, magari scegliendo una marca che non abbia. Evitare la granola con aggiunta di cioccolato o frutta disidratata può essere una buona soluzione.In alternativa ai prodotti acquistati, si può provare a farne una, così da controllare meglio la quantità di zuccheri e grassi.