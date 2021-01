Cibi per rafforzare il sistema immunitario: tutte le proprietà dei pistacchi

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 06:30

I pistacchi forniscono molti nutrienti per il sistema immunitario





Pistacchi alleati del sistema immunitario

Le proprietà dei pistacchi

Amici anche della salute del cuore

ai come negli ultimi tempi sta crescendo vertiginosamente l’attenzione per il. Molte persone stanno, infatti, cercando di migliorare la lorogenerale e il loro sistema immunitario. Secondo l'International Food Information Council's Year-End Survey dell'International Food Information Council, una persona su tre riferisce che le sue abitudini alimentari sono diventate più sane nel corso dell'ultimo anno. E guardando all'anno che ci attende, il 22% delle persone dichiara di essere preoccupato di come le proprie scelte alimentari stiano influenzando la propria salute fisica o mentale. Cosa mangiare dunque per dare al corpo piùnecessari per aiutare ila funzionare al meglio? Tra i tanti alimenti nutrienti, gli esperti consigliano iI pistacchi, infatti, forniscono moltiche possono aiutare a far funzionare il sistema immunitario, tra cuiB6,«Raccomando sempre i pistacchi come un comodo spuntino ottimo da consumare dopo un allenamento o ogni volta che si ha bisogno di unonutriente per calmare la fame fino al successivo pasto - afferma, tecnologo alimentare ed esperto in nutrizione ed educazione alimentare - Ma quest'anno sto anche consigliando i pistacchi per la ricchezza di sostanze nutritive vitali che contengono, che possono aiutare il sistema immunitario a funzionare al meglio».Le proprietà funzionali del pistacchio contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario in molti modi:La, come il pistacchio, è parte integrante di una. Non solo sono naturalmente a basso contenuto di sodio e di zucchero, ma i pistacchi sono anche molto apprezzati per il loro impatto positivo sulla salute del cuore, sul peso e sulla gestione degli zuccheri nel sangue.È stato anche recentemente dichiarato che i pistacchi sono considerati una proteina completa, contenente tutti e 9 gli amminoacidi essenziali necessari per sostenere la salute di coloro che hanno più di 5 anni. In Europa, i pistacchi raggiungono la soglia necessaria per essere considerati una fonte di