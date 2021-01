Sughi, liquori e affettati. Ecco dove di nasconde il lattosio

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 10:28

Q

Il lattosio come additivo alimentare si cela in alimenti spesso difficili da immaginare

“

sughi pronti

dado da brodo

puré

alcuni liquori

panini al latte

insaccati

affettati (come il prosciutto cotto)

alimenti in scatola

altri prodotti confezionati

”

uella al lattosio è una dellepiù frequenti, colpisce circa la metà della. L’incidenza dell’intolleranza varia a seconda delle: se circa il 22% degli abitanti degli Stati Uniti ne è affetto, la percentuale si abbassa notevolmente in Europa settentrionale (siamo intorno al 5%), per aumentare esponenzialmente nell’Europa meridionale (70%). E chi è intollerante al lattosio sa che deve tenersi lontano daTuttavia, non sempre è così facile individuare quali alimenti lo nascondano. In un articolo di Humanitas Salute, che di seguito riportiamo integralmente,, gastroenterologa di Humanitas, elenca unache contengono lattosio, all'apparenza insospettabili.Il lattosio è il principale zucchero presente nel latte, insieme agli oligosaccaridi. È un, cioè è formato da due zuccheri semplici, il glucosio e il galattosio. Favorisce l’assorbimento delnell’intestino tenue e favorisce la sintesi dei mucopolisaccaridi e dei cerebrosi`di, costituenti strutturali del sistema nervoso centrale. Per poter essere, all’altezza dell’intestino tenue, il lattosio deve scindersi nei due zuccheri semplici che lo costituiscono, glucosio e galattosio, e questo è possibile grazieL’intolleranza al lattosio è, sostanzialmente, lalattasi. A seconda del quantitativo di lattasi presente nell’organismo, si può definire un diverso grado di intolleranza : esiste l’intolleranza, l’intolleranzae l’intolleranzaGli alimenti che contengono lattosio sono, com’è risaputo, ile i suoi. Ciò non significa, però, che tutti i latticini siano ricchi di lattosio, né che il lattosio sia presente soltanto nel latte e nei suoi derivati.Per fare qualche esempio, ila base di latte avrà il lattosio, ma alcunistagionati, come ad esempio il, ne sono quasi privi; loè tollerato molto bene da chi generalmente ha problemi con il latte, e così via.Tra i prodotti “insospettabili” che contengono lattosio:Questo perché il lattosio, spesso, è utilizzato comeInoltre, il lattosio è presente in alcuni, ma di solito la quantità è così bassa da risultare irrilevante.Ovviamente si dovrà valutare caso per caso, ma chi ha ildie vuole comunque assumere prodotti a base di latte e latticini, può assumere prima di mangiare proprio delle compresse contenenti l’enzima lattasi. Esistonoche possono essere presi in farmacia, ma non prima di aver consultato il proprio medico di riferimento, il loro dosaggio dipende dalla quantità di lattosio che si pensa di ingerire. Questo permette agli intolleranti di potersi concedere un gelato ogni tanto o di non aver problemi a partecipare a un banchetto di nozze, ad esempio.Infine, è a oggi dibattuta la teoria secondo cui le lattasi siano degli. Secondo alcuni l’enzima è inducibile solo nel neonato pretermine, tuttavia sembrerebbe che se unviene esposto cronicamente al lattosio, la sua tolleranza migliora.