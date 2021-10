Legumi in scatola: sì o no?

Le proprietà e l’importanza di mangiare legumi, come insegna anche la Dieta Mediterranea, sono ormai note a tutti. Tuttavia, la maggior parte, rimane “bloccata” visto la lunga preparazione (tra ammollo e cottura) che richiedono. Da qui la domanda: ma i legumi in scatola fanno male?

Sì ai legumi in scatola



Meglio i secchi, ma non demonizziamo le scatolette

Sebbene i legumi secchi siano senz’altro la migliore soluzione per un’alimentazione sana, perché più proteici, la scatoletta pronta non fa male! Anzi, ne rende accessibile il consumo, visto che sarebbe fondamentale consumare i legumi tutti i giorni.



E se non si è disposti, per motivi vari, a preparare quelli secchi mettendoli in ammollo e cuocendoli per diverse ore, allora meglio ricorrere a quelli pronti.



Il sale? Basta sciacquarli

Se la preoccupazione è il sale in essi contenuto (paura che spesso applichiamo solo ai legumi in scatola e non a formaggi e affettati in busta), la soluzione è molto semplice: sciacquarli sotto abbondante acqua corrente.



Meglio il vetro

Attenzione però alle lattine, soprattutto se siete allergici al nichel. Per assicurarvi che non ci sia migrazione nel cibo vi consigliamo di privilegiare i barattoli in vetro, che fra l’altro sono più sostenibili dal punto di vista ambientale.