Idrata, ma non fa dimagrire: ecco i benefici di acqua e limone al mattino

Acqua e limone al mattino? Sì o no? Per molti è un toccasana, un elisir di salute, a tratti quasi miracoloso. D’altronde, Umberto Veronesi diceva che una spremuta di limone al giorno è uno scudo contro il cancro. Specificando però che un alimento da solo non può essere davvero preventivo se non inserito in una dieta e in uno stile di vita salutari. In ogni caso, se il limone è un concentrato di benefici, l’acqua e limone che può fare? Per la scienza bere acqua e limone la mattina è un utile per l’idratazione e la diuresi. Però non ha proprietà depurative e dimagranti. Gli effetti sul metabolismo e sul fegato non sono dimostrati a livello scientifico.





Acqua e limone e al mattino

Il limone, ricco di vitamina C e antiossidante

In ogni caso, il limone è un’ottima fonte di vitamina C, antiossidante per eccellenza. Se spruzzato su alcuni alimenti (come gli spinaci) migliora l’assorbimento del ferro di natura vegetale, come quello contenuto nei legumi e nelle verdure.



Attenzione però, meglio non utilizzare il succo di limone concentrato, già pronto, ma consumare la spremuta al naturale, possibilmente da limoni di origine biologica.





L’acqua al mattino: naturale e a temperatura ambiente

L’acqua si sa è fondamentale per il nostro organismo. Bere al mattino reintegra i liquidi persi durante la notte, soprattutto se l’ambiente è secco e privo di aerazione. Da preferire quella naturale, perché la frizzante potrebbe peggiorare il fastidio gastrico provocato dalla secrezione di succo gastrico che avviene durante il sonno, e a temperatura ambiente, che è più digeribile e può stimolare la diuresi.





Attenzione a chi soffre di reflusso

Poiché, questa bevanda si assume al mattino, a stomaco vuoto, dopo il digiuno notturno, a molti potrebbe non essere di difficile ingestione. Acqua e limone potrebbe dare fastidio anche alle persone predisposte a gastroduodeniti o a esofagiti da reflusso, in quanto non si tampona l’acido. Il consiglio: dopo l’assunzione della bevanda a base di limone mangiare qualcosa di solido.