Non ti piace il minestrone? Ecco 5 buoni motivi per cambiare idea

Arrivano i privi freddi e con essi la voglia di un piatto caldo che, possibilmente, faccia da salutare comfort food! La soluzione è più semplice del previsto: il minestrone! Oggi, infatti, il minestrone non è più un piatto triste e insapore, ossia una “punizione” da mangiarsi solo se si è a dieta!

Minestrone, un piatto ricco



Da piatto triste e gourmet

Ma, si è trasformato in un piatto vivace, versatile, capace di stupire giocando con aggiunte e varianti. Rivalutato anche dai grandi chef, che per le loro ricette attingono dalle tradizioni regionali aggiungendo un tocco di modernità, è sempre più apprezzato anche da millennials e famiglie che, quando non hanno tempo di prepararlo, scelgono la praticità delle zuppe pronte.



E se al gusto ci mettiamo anche il fatto che il minestrone fa bene, il gioco è fatto. Ecco allora i 5 motivi per cui dobbiamo mangiarlo.



1 - Ci dà il pieno di vitamine, fibre e sali minerali

Il minestrone contiene vitamine, fibre e sali minerali, a fronte di una bassa concentrazione di grassi e calorie. Contiene vitamina A (carote, prezzemolo, zucchine, pomodori, spinaci e basilico), utile per la salute di occhi e pelle, vitamine del gruppo B, per il metabolismo delle cellule (patate, legumi e ortaggi verdi) e vitamina C (broccoli, cavoli e cipolle), potente scudo contro le infezioni. Le proteine, invece, derivano dai legumi: ceci, fagioli, lenticchie, piselli, fave, oltre ai meno noti soia, cicerchie e lupini; sono ricchi anche di ferro e magnesio.



2 - Ci fa sentire velocemente sazi

La verdura, insieme all’acqua, dona un senso di sazietà che dura fino al pasto successivo. Inoltre, la fibra forma a livello intestinale una sorta di filtro che rallenta e in parte impedisce l’assorbimento di grassi e zuccheri. Leggero e completo allo stesso tempo, contribuisce all’apporto idrico giornaliero e ha un basso contenuto calorico, anche se si aggiungono pasta o cereali, grazie all’alta concentrazione di acqua delle verdure: una porzione da 200 grammi apporta circa 83 calorie.



3 - Ci aiuta nel cambio di stagione e in inverno

Il minestrone è utilissimo in inverno, per premunirsi contro raffreddori e influenze, ma anche durante il cambio di stagione, perché regala una riserva di nutrienti che “ripuliscono” l’organismo e potenziano le difese naturali. Metterlo in tavola almeno due volte alla settimana è quasi una specie di polizza assicurativa di lunga vita.



4 - Ci aiuta ad addormentarci

Concessa l’aggiunta di pasta, riso o altri cereali, come quinoa, farro o kamut, anche alla sera, perché i carboidrati, in piccole quantità (40 grammi) non ingrassano e in più favoriscono il sonno grazie alla presenza di triptofano.



5 - Ci depura

Con l’aggiunta degli ingredienti giusti, il minestrone è una vera e propria arma detox: cavoli, carote, cipolle, sedani, taccole, pomodori, bietole, prezzemolo e alloro.