Come migliorare il microbiota intestinale? Consumare noci e mandorle

Noci, nocciole e mandorle fanno bene all'intestino

he lafaccia bene è ormai risaputo. Tanto che sono sempre di più i consumatori che l’acquistano tutto l’anno e non solo nei periodi classici delle feste di fine anno. Tuttavia sono in molti ancora che credono che: facciano male all’intestino. Vero o falso? Lo svela, ricercatrice di Humanitas e docente di Biologia applicata di Humanitas University, in un articolo di Humanitas salute che pubblichiamo.. Non è assolutamente vero che la frutta secca non faccia bene anche all’intestino. Al contrario, la frutta secca, e in particolare, avrebbero effetti molto positivi sul, cioè l’insieme dei microrganismi che vivono nell’intestino. A dirlo anche uno studio di qualche anno fa, che ha dimostrato che l’assunzione per 6 settimane di piccole porzioni giornaliere dimigliorava, l’assorbimento a livello intestinale, l’attività di alcuni batteri oltre a promuovere selettivamente la colonizzazione dell’intestino da parte dei batteri “buoni”. È stato infatti scoperto che la frutta a guscio, in particolare le noci, contiene sostanze comeche funzionano da, cioè da “nutrienti” per i batteri buoni.” (come Lactobacillus, Bifidobacterium, Roseburia e Ruminococcaceae) metabolizzano i polifenoli e le fibre, favorendo così la produzione di altri batteri utili per la salute generale. Avere unben diversificato è un bene, perché in questo modo si tengono lontani, sindrome del. Come, anche altri alimenti contengono le sostanze giuste per la salute dell’intestino e la diversità del; si tratta dei, in particolare».