Perché mangiare le lenticchie. Le virtù della "carne dei poveri"

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 06:30

Le lenticchie contengono una buona fonte di proteine, ferro, acido folico e fibre

Cosa sono le lenticchie

Lenticchie: i valori nutritivi

I benefici delle lenticchie

Quando limitare il consumo di lenticchie

Le lenticchie sono i semi di Ervum lens, una pianta della famiglia delle Leguminose Papillionacee. Da sempre considerate la "carne dei poveri", le lenticchie si distinguono per l'alto contenuto di proteine rispetto agli altri alimenti di origine vegetale. Attualmente in Italia ne esistono moltissime, di differenti sfumature di sapore e di colore. 100 grammi di lenticchie secche cotte apportano circa 92 calorie, così ripartite: 66% carboidrati, 30% proteine, 4% grassi. Inoltre, sono ricchissime di fibre e di elementi fondamentali per il nostro organismo, come ferro, magnesio, potassio, e vitamine del gruppo B, come la tiamina, la riboflavina e la niacina. Come abbiamo visto, le lenticchie contengono una buona fonte di proteine, ferro, acido folico e fibre. Le fibre, in particolare, permettono alle lenticchie di abbassare il colesterolo e impedire che i livelli di zucchero nel sangue si innalzino rapidamente dopo un pasto. Inoltre, aiutano a sentirsi sazi più rapidamente e facilitano il transito intestinale. Le lenticchie contengono gli isoflavoni, composti dalle proprietà antiossidanti, molto utili nella lotta contro i radicali liberi. La tiamina (vitamina B1) favorisce la memoria e la concentrazione, mentre la vitamina B3 (o vitamina PP) aiuta l'organismo a gestire l'energia e a ridurre i trigliceridi nel sangue. Al di là delle specifiche situazioni, le lenticchie andrebbero mantenute in un certo limite in caso di predisposizione a disturbi come la colite, e questo è valido non solo per le lenticchie, ma per i legumi in generale. È molto importante consumare le lenticchie dopo la cottura, perché quando sono crude presentano al loro interno sostanze non digeribili. Infine, se ben tollerate, possono essere assunte anche in caso di sindrome dell'intestino irritabile; in caso si possono lavorare usando il passaverdura, così da poter eliminare le bucce, e renderle, quindi, a prova di digestione.