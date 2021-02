Disturbi alimentari nei bambini. Si abbassa l'età più a rischio

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 06:31

Si parla di “baby anoressia” nel 3% della popolazione tra gli 8 e gli 11 anni

Le figure di accudimento

Le attività di FoodNet

Il team di psicologi e nutrizionisti riesce a dare una risposta molto rapida, entro le 24 ore

econdo i dati diffusi daloggi sono oltre 3 milioni le persone in Italia che soffrono diDi queste il 70% è rappresentato dae purtroppo la fascia d’insorgenza si sta progressivamente abbassando fino all’: si parla di “” nel 3% della popolazione tra gli 8 e gli 11 anni. Si stima che nel nostro Paese siano oltreche presentano sintomi di un disturbo legato all’alimentazione.Durante i recenti periodi disono aumentati i casi die si sono aggravano quelli preesistenti; l’dai compagni di scuola, l’impossibilità di fare attività fisica, la forzata econ la famiglia e la costanten casa hanno fatto registrare un preoccupante aumento (+30%) di incidenza dei casi, in maniera omogenea in tutt’Italia.Nella lotta contro problematiche così subdole e gravi come iè fondamentale non sottovalutare l’importante ruolo che può e deve essere giocato da figure di accudimento diverse: da una parte ie i familiari, per cui non sempre è agevole cogliere i primi segnali di una difficoltà alimentare , se non nei casi limite, dall’altra le figure educative di riferimento dei bambini, quelle con cui passano la maggior parte del tempo, che hanno un punto di vista privilegiato.possono essere i primi a riconoscere quelli che sonolegati a problemi con cibo, identità, peso e immagine corporea.Su questo fronte è molto attivo il portale. «Sonoche ci arrivano – spiega la responsabile- Sono soprattutto genitori, che in questi mesi sono stati più del solito a contatto con i bambini e li hanno potuti finalmente osservare da vicino e per periodi prolungati. Notano, si allarmano, cercano aiuto in rete e trovano FoodNet. Grazie al nostroriusciamo a dare una, entro le 24 ore. In molti casi si tratta di problematiche alimentari transitorie e non rilevanti, caratteristiche del periodo adolescenziale e destinate a rientrare in modo naturale. In altri casi, invece, tali manifestazioni rappresentanoper favorire l’identificazione precoce di quello che potrebbe sfociare in un disturbo alimentare vero e proprio e che un riconoscimento tempestivo potrebbe efficacemente prevenire: in questi casocui rivolgersi».Oltre alloFoodNet realizza deglidi tutt’Italia: grazie a materiali creativi e coinvolgenti si affrontano queste tematiche delicatissime con il linguaggio e la leggerezza adatti ai bambini di quell’età. Gli incontri, rivolti alle, sono volti a fornire ai bambini stessi i primi strumenti per capire edche esiste un legame diretto, anche se spesso ignorato, trae che la maggior parte delle nostre scelte ha carattere istintivo e “di pancia”, piuttosto che di testa.Per informazioni: www.foodnet.it