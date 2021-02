Bruciare i grassi al meglio? Utile bere un caffè prima dello sport

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 15:40

Secondo gli studiosi è necessario bere 3 milligrammi per chilo di caffeina



Bere 3 milligrammi per chilo di caffeina

he ilaiuti aè cosa nota. Ma ora è arrivata una nuova: bere unmoltoprima di fareaumenta notevolmente ladei. Inoltre, se lo si fa nel, gli effetti della caffeina sono molto più evidenti rispetto al mattino. È quanto emerge da uno studiodipubblicato sul Journal of the International Society of Sport Nutrition.Secondo gli studiosi è necessario bere 3 milligrammi per chilo di caffeina . A partecipare alla ricerca sono stati 15 uomini di un età media di 32 anni che hanno completato una serie di test basati sullo«I risultati del nostro studio hanno rivelato che l'ingestione acuta di caffeina 30 minuti prima di eseguire un test diha aumentato ladei grassi durante l'attività sportiva» spiega Francisco José Amaro-Gahete, del Dipartimento di fisiologia dell'ateneo spagnolo.I ricercatori hanno notato l'esistenza di unadell'ossidazione dei grassi durante l'esercizio fisico, con valori più alti nel pomeriggio rispetto alla mattina. Questi risultati, secondo gli studiosi, mostrano anche che la caffeina aumenta l'ossidazione dei grassi durante loin modo simile a quello osservato, nel pomeriggio, senza l'assunzione di caffeina.