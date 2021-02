Lombardia, la Regione avvia un piano per i disturbi alimentari

Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 15:44

Il piano a sostegno dei giovani

Una norma scritta in equipe

Un milione e mezzo di euro all'anno

rovvedimenti per prevenire e curare idellae dell'alimentazione”, questo l'impegnativo titolo della legge approvata - cosa rara - all'unanimità dal. Una questione quella della corretta alimentazione (anche al tempo del Covid) tutt'altro che secondaria, che sta colpendo soprattutto i giovani, e le donne in modo particolare.La norma è stata costruita e condivisa cone operatori con l' obiettivo di ascoltare i ragazzi affinché non si sentano mai soli. Il provvedimento prevede l'istituzione di una apposita Rete regionale; l’implementazione in ognidi interventi ambulatoriali per l’intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti alle strutture più appropriate; l'individuazione di Asst specifiche nelle quali costituire unità funzionali specialistiche adibite al trattamento anche ospedaliero dei pazienti; la creazione nelle Asst di equipe funzionali composte almeno da uno psichiatra, un neuro-psichiatra infantile, un medico internista, un, uno psicologo psicoterapeuta, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, un dietista, un infermiere ed eventuali altri professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.Infine lae l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e dei caregiver dei pazienti, valorizzando anche le iniziative già presenti sul territorio e la definizione di iniziative e corsi specifici diriservati a operatori sanitari e sociosanitari, tra cui medici digenerale e pediatri di libera scelta.A sostegno degli obiettivi viene stanziatoall’anno. ll provvedimento, dopo la sua approvazione in Aula, è stato presentate dagli amministratori regionali e dall'attrice, autrice del libro “InFame” nel quale racconta la sua battaglia contro il disturbo alimentare della bulimia che l’ha accompagnata per 11 anni.«Bisogna ridare un peso e una forma giusta a quello che davvero conta, facendo venire fuori la bellezza che c’è in ciascuno di noi e facendo crescere l’personale - ha detto Ambra Angiolini - queste non sono malattie che hanno a che fare con l'immagine estetica che abbiamo di noi stessi, queste sono malattie dell'».Il tema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione presenta un impatto generazionale profondo. Si tratta infatti della seconda causa didella popolazione femminile italiana in adolescenza dopo gli incidenti stradali e colpisce un numero crescente di giovani. In prevalenza sono interessati l’1% delle adolescenti per anoressia nervosa e il 3% per bulimia nervosa; forme subcliniche caratterizzate da una minore gravità del quadro sembrano colpire mediamente il 10% dei soggetti di sesso. In adolescenza, il rapporto maschi/femmine per anoressia nervosa è 1 a 9. In Italia, le donne con anoressia sarebbero circa 25mila, mentre quelle con bulimia circa 100mila.