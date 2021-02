Nel paniere anti Covid alimenti per il sistema immunitario e "mood food"

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 06:30

Yogurt e latti fermentati sono il più importante universo di prodotti del “paniere anti Covid”





Consumatori in cerca di salute

Alimenti per le difese immunitarie

Yogurt e latti fermentati nel “paniere anti Covid”

Sì agli alimenti fortificati

Alla ricerca dei mood food

a corsa aiche aiutano a sostenere le, l’interesse per iarricchiti o alleggeriti, e la ricerca di cibi che aiutino a vincere l’ansia e a favorire il, oggi più che mai necessario: saranno queste tre tendenze, che rientrano tra i 10di consumo del 2021, a trainare il mercato dei prodottinei prossimi mesi. Ad affermarlo è Assolatte in base ai risultati di uno studio condotto dalla società di ricerca, che individua in questi emergenti atteggiamenti di consumo le nuove aree di sviluppo dei prodotti lattiero-caseari perché ampliano le caratteristiche positive riconosciute a, e ne arricchiscono la consolidata immagine di prodotti naturali e con un’alta qualità nutrizionale.Il fatto è che l’impatto della pandemia sulla vita quotidiana di tutti gli abitanti del pianeta ha avuto importanti ripercussioni sugli atteggiamenti verso l’alimentazione e le preferenze d’acquisto, rafforzando alcune tendenze già in atto e facendo sorgere nuove esigenze che proseguono anche in questo 2021, come emerge dal rapporto internazionale di, e che coinvolgono anche il mondoLa tendenza più nuova, e quella che continua a crescere in modo deciso, è la preferenza per gli alimenti che contribuiscono a sostenere e rinforzare le naturali difese immunitarie organiche. Se con lo scoppio improvviso della pandemia il 54% dei consumatori ha riconosciuto di essersi informato riguardo gli alimenti “amici” del, nei mesi successivi queste conoscenze si sono trasformate in concrete scelte d’acquisto. E, secondo Innova Marketing Insight, rimarranno uno dei leit-motiv del 2021. La conferma di questa tendenza viene dai dati di vendita del “” misurato dall’Osservatorio Immagino, tra cui spiccano i trend positivi dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare di tutto l’ampio mondo degli yogurt e dei latti fermentati, di cui sono riconosciuti i benefici sul microbiota.sono il più importante universo di prodotti del “anti Covid” dell’Osservatorio Immagino, spiega Assolatte, perché generano il 27,5% del sell-out a valore di supermercati e ipermercati. In questo canale le vendite di yogurt interi accompagnati da claim attinenti le difese immunitarie sono aumentate del 19% in un anno, quelle dida bere del 10,9%, quelle di yogurt funzionale del 3,4% e quelle di latti fermentati/kefir addirittura del 96,2%.Un’altra tendenza che la pandemia ha accentuato e che rientra tra le top 10 che segneranno questo 2021, è la preferenza per alimenti “migliorati” dai produttori, togliendo oppure aggiungendo dei componenti. In modo da rispondere a precise esigenze dei consumatori. È il mondo degli alimenti “free from” e “rich in”, in cui lehanno destinato ingenti investimenti per arrivare a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. Nei punti vendita gli italiani trovano un’offerta che si fa sempre più ampia di prodotti lattiero-caseari “”, “” e “aggiunti”, ma anche “ricchi di fermenti lattici”, “ricchi di calcio” e “ricchi di proteine”.Gli sconvolgimenti determinati dalla pandemia hanno avuto ripercussioni significative anche sulla psiche delle persone, generando ansie e preoccupazioni. Un fenomeno tanto ampio e diffuso da spingeread affermare che, se si continua così, la depressione potrebbe diventare la principale malattia a livello globale entro il 2030. La via per una maggiore benessere mentale passa anch’essa dall’alimentazione: infatti la preferenza per i “mood food” è una delle tendenze vincenti del 2021 secondo Innova Marketing Insight. Un filone in cui i prodotti lattiero-caseari giocano un ruolo da protagonisti: la loro sinergia tra calcio, peptidi, triptofano e vitamine delfavorisce la sintesi della serotonina e della melatonina, inducendo un tono positivo dell’umore e favorendo il rilassamento che predispone anche a un buon sonno.