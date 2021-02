Capelli sani e lucenti? Dai legumi al fegato, ecco cosa mangiare

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 06:30

Tutti in ansia per la caduta dei capelli

Per capelli forti servono gli alimenti giusti

Lievito di birra

Germe di grano

Fegato

Verdure a foglia verde

Frutti di mare

Frutta secca

Uova

Pesce

Legumi

ra tutti utilizziamo laper la maggior parte del giorno: la preoccupazione per l’aspetto fisico è cambiata, diamo maggiore importanza alle zone più visibili come i. Secondo un recente sondaggio di www.nutritienda.com tra i suoi utenti, in effetti, la loro cura è aumentata del 33% dall’inizio della pandemia. L’acquisto di prodotti per la cura dei capelli è aumentato del 47% nell’ultimo anno; le donne non sono le uniche a utilizzare tinte, permanenti, shampoo, balsami e ad andare dal parrucchiere... anche tra gli uomini sta aumentando la cura dei propri capelli. Il 65% ammette di utilizzare uno shampoo specifico e il 36% utilizza prodotti per lo styling, soprattutto il gel.Una delle maggiori preoccupazioni deglie delleè ladei, ora più che mai, poiché le persone ritengono che a causa di fattori emotivi, il COVID-19 “influisce” sulla caduta dei capelli, indipendentemente dal fatto che si abbia contratto o no il virus. Ciò che sembra essere molto chiaro è il fatto che locausato dal covid-19 sta danneggiando i nostri capelli. Il 72% delle donne e il 53% degli uomini intervistati, afferma che da quando si è diffusa la pandemia, sta perdendo una quantità maggiore di capelli.indicano che il nostro organismo dispone della giusta quantità diche supportano il funzionamento del nostro organismo, per cui una buona alimentazione può aiutare a preservare la salute dei capelli. Gli esperti indicano quali sono i miglioriche aiutano ad avere unasana e lucente:Il lievito utilizzato perdella, chiamato “Saccharomices cerevisae” ha un valore nutritivo elevato, perché è una fonte didel complesso B,. Questo lievito possiede un valore biologico elevato, vale a dire, contiene amminoacidi essenziali come la lisina e la cistina, molto importanti per la struttura dei capelli. Il lievito di birra può essere consumato con il latte, lo yogurt o con il brodo o si può mescolare con la farina che utilizziamo per la preparazione dei dolci.Il germe di grano è la parte del frumento che possiede le: costituisce una fonte naturale dicome gli acidi essenziali, contiene, dei nutrienti che lo rendono l’alleato perfetto per preservare la salute e la lucentezza dei capelli. Il germe di grano protegge le cellule dal danno ossidativo e grazie allo zinco aiuta a mantenere i capelli in condizioni normali; può essere consumato a colazione insieme ad altri cereali, può essere aggiunto allo yogurt, alle insalate o alle verdure.Il fegato possiede delle quantità importanti di nutrienti, soprattutto ildi; apporta molteplici benefici poiché contiene vitamina C, proteine, vitamina A, vitamina B, ferro, calcio, zinco...alcuni di questi nutrienti come il selenio e la biotina, aiutano a preservare la salute dei capelli e altri come il, stimolano la normale pigmentazione dei capelli.Leapportano molti benefici alla nostra salute, la clorofilla costituisce una fonte di vitamine, minerali e fibre, contiene vitamina E, unpotente che protegge i tessuti dai radicali liberi e aiuta a proteggere le cellule dal danno ossidativo. Inoltre, la clorofilla contiene: una carenza di questa vitamina può causare anemia e ridurre il numero dei globuli rossi, il cui compito è quello di ossigenare tutti i tessuti del nostro corpo. Per questo motivo, il consumo di questi vegetali aiuta ad avere capelli sani, lucenti e meno inclini alla caduta.disono ricchi di; inoltre molti crostacei sono ricchi di zinco, un minerale che favorisce la salute dei capelli. I frutti di mare come le ostriche e le vongole sono anche una fonte di ferro, indispensabile per il trasporto dell’ossigeno all’interno del nostro organismo, inclusa la fibra capillare.Laè ricca die minerali fondamentali per i capelli, inoltre apporta acidi grassi, antiossidanti e vitamina E, che aiuta a proteggere le cellule dal danno ossidativo. Lesono uno tra i migliori esempi, poiché 25 grammi forniscono il 42% della quantità giornaliera raccomandata di vitamina E. Idisono ricchi di proteine e amminoacidi, tra cui il triptofano e sono molto ricchi di selenio (49 mcg per 100 g di porzione commestibile), che aiuta a preservare la salute dei capelli; anche lee leapportano benefici.Le uova rinforzano i capelli indeboliti: possono essere consumate o utilizzate per la preparazione di maschere per capelli. Circa il 60% delle proteine dellesono presenti, che inoltre è ricco di minerali, come il sodio e il potassio. Nel tuorlo troviamo piccole quantità di selenio, che contribuiscono a preservare la salute dei capelli e una grande quantità di vitamine liposolubili (A,D E e K) e l’acido folico; inoltre nel tuorlo è presente la maggior parte della biotina, un alleato perfetto per favorire la salute dei capelli.Il, siache, apporta proteine di origine animale, fondamentali per la salute dei capelli. I pesci oleosi contengono una maggiore quantità di acidi grassi Omega 3, che nutrono e rinforzano i capelli. Inoltre, occorre menzionare l’apporto di micronutrienti come il, ile il(presenti soprattutto nel pesce con piccole spine).sono una fonte die minrali. I legumi più importanti per la salute dei capelli sono la soia, i ceci e i fagioli, che contengono folati (vitamine del gruppo B) che stimolano la normale formazione delledel nostro organismo e di conseguenza anche quelle del cuoio capelluto. Inoltre, sono ricchi di minerali come ile il, che favorisce il trasporto dell’ossigeno all’interno del corpo.

«Oggi i capelli rappresentano uno dei tratti distintivi di ogni persona e hanno un ruolo importante nel mondo della moda, infatti una pettinatura può diventare famosa e imitata da milioni di persone semplicemente perché fa parte dello stile di un personaggio famoso – commenta Noelia Suarez, responsabile comunicazioni di Nutritienda - Una pettinatura può portare perfino alla nascita di movimenti come quelli creati da Elvis Presley e dai Beatles, il movimento punk o hippie; anche le acconciature dei cantanti o dei calciatori vengono imitati da milioni di persone. Oggigiorno, con l’utilizzo delle mascherine, i capelli rappresentano la parte che distacca maggiormente e che ci preoccupa di più del nostro aspetto fisico. Per questo motivo, Nutritienda esorta tutti gli italiani a curare la salute dei propri capelli anche attraverso l’alimentazione e ci auguriamo che questi piccoli consigli possano aiutare ad avere una capigliatura perfetta».