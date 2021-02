Singhiozzo, che fastidio! Per evitarlo, masticare piano e bene

Pubblicato il 27 febbraio 2021 | 06:32

Mangiare piano per combattere il singhiozzo

isturbo banale ma fastidioso, il singhiozzo prima o poi colpisce tutti. Sulle cause e su come farselo passare ecco i miti da sfatare e le regole utili. È capitato a tutti, a volte passa subito, spesso si ricorre a rimedi “della nonna”, come bere piccoli sorsi d’acqua trattenendo il fiato, invitare qualcuno a spaventarci, cercare di starnutire. Che cos’è il singhiozzo? Perché si scatena questo fastidioso “hic”? Come farlo passare? Ne abbiamo discusso con, responsabile di Endoscopia Digestiva di Humanitas.«Il singhiozzo è un fenomeno dovuto a contrazioni ripetute e involontarie del diaframma, il muscolo che si contrae durante l’inspirazione e si distende durante l’espirazione. La causa scatenante è l’irritazione del nervo frenico, che ha il compito proprio di controllare le contrazioni del diaframma. Se il nervo frenico viene irritato in un punto qualsiasi, può scatenarsi il singhiozzo.Oltre al nervo frenico, il singhiozzo coinvolge anche alcune parti del sistema nervoso: i centri che controllano la respirazione e l’ipotalamo, una parte del cervello non controllabile dalla volontà. Questo è il motivo per cui il singhiozzo si manifesta all’improvviso».È più frequente in determinate persone o situazioni?Spesso il motivo che provoca il singhiozzo è sconosciuto, ossia non si riesce a individuare la causa dell’irritazione del nervo frenico. Si è visto però che ci sono alcune situazioni tipiche della vita quotidiana che possono più facilmente provocare il singhiozzo:• Dilatazione dello stomaco, determinata dalla rapida o eccessiva ingestione di cibo e bevande.• Bruschi sbalzi di temperatura, come passare dal caldo al freddo o bere una bevanda bollente o gelata.• Eccessiva ingestione di alcolici, che possono danneggiare la mucosa gastrica (il tessuto di rivestimento dello stomaco), provocandone l’infiammazione e, indirettamente, irritare il diaframma.• Episodi di emotività: quando ci si trova in forte disagio, si ingoia una quantità di aria superiore al normale. Ciò provoca come diretta conseguenza l’irritazione del diaframma e quindi la comparsa del singhiozzo”.«Il singhiozzo occasionale e transitorio non deve destare preoccupazioni. Possono verificarsi, però, situazioni in cui è particolarmente persistente. In questi casiPossono essere presenti anche alterazioni dei centri nervosi che controllano il singhiozzo: è sufficiente, per esempio, che si occluda un vaso sanguigno che nutre questi centri, perché il disturbo si manifesti».«Utili accorgimenti da adottare per prevenire la comparsa del singhiozzo sono: evitare una rapida ingestione di cibo e liquidi, masticare bene il cibo prima di deglutirlo, limitare l’assunzione di alcolici ed evitare l’ingestione di alimenti troppo caldi o troppo freddi».«In media un episodio di singhiozzo occasionale ha una durata che varia da pochi secondi a qualche minuto. Nei casi di singhiozzo persistente, legato a malattie, può durare anche ore, mentre nei casi più gravi può avere una durata di giorni».«Già più di 2000 anni fa Ippocrate consigliava un metodo che tutt’ora è quello più usato ed efficace per far passare il singhiozzo : aspirare profondamente e trattenere il fiato e restare in apnea per 10-25 secondi, il che fa rilassare il diaframma.Ci sono anche altri rimedi:«Possono verificarsi casi in cui il singhiozzo è particolarmente persistente e non tende a passare con gli accorgimenti indicati in precedenza. In queste situazioni si consiglia di consultare il proprio medico curante e recarsi al Pronto Soccorso per sottoporsi a esami di accertamento (radiografia del torace, ecografia, ecocardiografia, risonanza magnetica). Da un punto di vista terapeutico,L’attacco di singhiozzo più lungo mai registrato appartiene allo statunitense Charles Osborne, a cui il singhiozzo arrivò nel lontano 1922 mentre, nella sua tenuta nello Iowa, sollevava un maiale per portarlo al macello. Il singulto continuò, dapprima con un ritmo folle (40 singhiozzi al minuto) e poi più lentamente (“solo” 20) fino al 1990. 68 anni di singhiozzo, una vita intera, in cui si stima che i singulti siano stati circa 430 milioni. Non si sa per quale motivo il malcapitato abbia smesso di singhiozzare; si sa solo che un anno dopo l’ultimo singhiozzo il signor Osborne è morto alla veneranda età di 97 anni. La cosa avrebbe dell’incredibile se non fosse per le rigide regole che determinano l’accettazione dei record.