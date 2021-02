Mandorle e salute del cuore: nuove conferme dalla scienza

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 13:21

Mangiare mandorle fa bene al cuore





Le mandorle e la salute vascolare

Livelli di colesterlo diminuiti

Una risposta cardiovascolare allo stress

a storia del legame tradelè la storia di un viaggio iniziato oltre 25 anni fa, quando ihanno studiato per la prima volta gli effetti di una dieta ricca dei grassi monoinsaturi delle mandorle sui livelli dinel sangue.Da allora e per oltre due decenni,ofha sostenutola ricerca al fine dia indagare sull'impatto delle mandorle sui lipidi nel sangue e altri fattori di rischio per le. Due recenti studi, che esaminano la variabilità dellae ladal, si sono recentemente aggiunti alla storia.Questa serie di risultati proviene dallo studio, condotto dai ricercatori deldi. Attis è l'acronimo di "Almonds Trial Targeting Dietary Intervention with Snacks", progetto finanziato dall'Almond Board of California.I ricercatori hanno scoperto che farea base dimigliora la, un indicatore chiave della salute vascolare, e riduce i livelli di colesterolo "cattivo" Ldl, una dato coerente con le ricerche precedenti.Rispetto al gruppo di controllo, i soggetti del gruppo mandorle hanno manifestato una migliore funzione endoteliale, valutata misurando la dilatazione mediata dal flusso (Fmd). Una migliore Fmd significa che le arterie possonopiù facilmente in risposta all'aumento del flusso sanguigno. Questo è considerato un importante indicatore di, mentre una ridotta funzione endoteliale è vista come un fattore predittivo dell'insorgenza e della progressioneI livelli diLdl sono diminuiti nel gruppo delle mandorle rispetto al gruppo di controllo. Non c'era differenza tra i due gruppi nel grasso epatico e molte altre misure (trigliceridi, colesterolo Hdl,e altri).«Lo studio ha mostrato come in questo gruppo di adulti del Regno Unito con un rischio di Cvd aumentato, mangiare mandorle al posto dei tipiciche molti consumano fosseper la salute del cuore. Nel gruppo delle mandorle sono stati riscontrati livelli ridotti di colesterolo Ldl e una migliore dilatazione mediata dal flusso, una misura della salute delle. Sulla base dei dati esistenti sul rischio di malattie cardiovascolari, prevediamo che la sostituzione di snack tipici con mandorle, a lungo termine comporterebbe una riduzione del 30% del rischio relativo corretto di un evento cardiovascolare", ha affermato il, co-ricercatore principale e reader in Scienze nutrizionali presso il King's College di Londra.Il rischio relativo corretto è la probabilità che un evento accada a una persona rispetto a un'altra persona che non si impegna nella prevenzione delle malattie, ad esempio attraverso un cambiamento nellaLimiti dello studio sono dovuti ad alcune differenze tra i gruppi nei fattori didi malattia cardiometabolica al basale. Lo squilibrio nel reclutamento per sesso potrebbe significare che ipotrebbero non essere applicabili agli, in quanto costituivano solo il 30% della popolazione studiata randomizzata. Inoltre, i partecipanti erano liberi e, sebbene sia stata confermata la compliance rispetto alle mandorle, è possibile che ci siano potenziali imprecisioni nella loro assunzione diLadella(Hrv), una misura della fluttuazione negli intervalli di tempo tra battiti cardiaci consecutivi, è un indicatore importante della risposta del sistema cardiovascolare alloUn Hrv più elevato rappresenta una maggiore adattabilità del cuore in risposta a, mentre un basso Hrv è collegato a malattie cardiovascolari e morte cardiaca improvvisa. Nell'ambito di questo studio clinico, i ricercatori del team Attis hanno misurato l'Hrv nei partecipanti sottoposti a una sfida di stress mentale e hanno visto dati migliori dell'Hrv nei partecipanti che avevano sostituito i tipici snack con mandorle per un periodo di sei settimane.I ricercatori hanno misurato la frequenza cardiaca (Hr) in tempo reale dei partecipanti e la variabilità della frequenza cardiaca (Hrv) a riposo (sdraiati per periodi di 5 minuti) e durante un test Stroop per simulare un breve periodo di stress mentale.Nelle fasi di stress mentale acuto, i partecipanti al gruppo delle mandorle hanno mostrato una maggiore. Ciò è stato dimostrato da una migliore regolazione della frequenza cardiaca rispetto al gruppo di controllo, indicata da differenze statisticamente significative nella potenza ad alta frequenza, che valuta in modo specifico gli intervalli tra i battiti (una misura dell'Hrv).Limiti dello studio sono dovuti ad alcune differenze tra i gruppi nei fattori di rischio dial basale. Inoltre, i partecipanti erano liberi e, sebbene sia stata confermata la compliance rispetto alle mandorle, è possibile che ci siano potenziali imprecisioni nella loro assunzione di cibo. Infine, sono necessarie ulteriori ricerche perché i meccanismi che comportano l'aumento dell'Hrv sono sconosciuti.