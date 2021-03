Dimenticarsi le cose? Ecco i cibi che salvano la memoria

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 06:30

Mangiare sano fa bene a cervllo e memoria





Proteggere il nostro cervello partendo dalla cucina

L’importanza della prevenzione

fa bene anche alla? Ma cosa mangiare per mantenerla giovane e attiva?. Introdurre regolarmente in una dieta bilanciata questi alimenti fa bene a tutti gli organi del nostro corpo: anche al cervello e ai processi mnemonici da esso governati.Questo perché un'alimentazione corretta può aiutare anche a. Lo spiega la dottoressa, ricercatrice di Humanitas e dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.Alcuni alimenti hanno, fondamentali per preservare una buona memoria e a prevenire o rallentare l’insorgenza delle malattie del cervello. Mirtilli, cioccolato, ortaggi, curcuma, cereali integrali e noci, per esempio, se consumati con regolarità, possono letteralmente proteggere il nostro cervello grazie a sostanze quali la curcumina contenuta nella curcuma, gli acidi grassi (omega 3 e 6), lecontenute nelle noci, i flavonoli del cacao e gli antiossidanti dei mirtilli.Si parla spesso di prevenzione deie dellementre ci si concentra meno sulla prevenzione delle malattie del cervello, invece è altrettanto importante prima di arrivare a uno stadio di patologia conclamata dove chiaramente non si può fare a meno deiEcco perché gli esperti mettono in guardia sull’importanza dello. Una dieta ricca di frutta e verdura, che comprenda anche questi alimenti, insieme ad attività fisica e al continuo allenamento della mente, permette infatti di proteggere la funzionalità del nostro cervello. L’importante è iniziare fin da giovani.Dimenticare un nome, non ricordarsi dove si sono messe le chiavi sono imprevisti che possono capitare a tutti. È bene però porre attenzione e questi segnali e se si prolungano nel tempo parlarne con il proprio