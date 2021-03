Mal di testa, e se c'entrasse il cibo? Quali sono gli alimenti da evitare

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 06:30

Il mal di testa può dipendere anche dal cibo





Oltre al mal di testa tanti altri sintomi

Il ruolo del cibo

“

Gli alimenti da evitare

cioccolato

caffè

alcolici e superalcolici

carni rosse e insaccati, ricchi di nitriti e nitrati

patatine fritte e cibi fritti in generale

dadi da brodo

alimenti contenenti glutammato

frutta secca

formaggi stagionati

Le dosi

Fondamentale uno stile di vita sano

”

? Può anche dipendere da quello che si. La relazione traedè, infatti, più stretta di quanto non si creda. Tra le ragioni che possono trovarsi alla fonte di un attacco di cefalea, oltre a fattori come, possiamo trovare l’assunzione di alcuni. In questa casistica si parla quindi di emicrania, una delle forme di mal di testa più comuni: ne è soggetto, infatti, tra il 10 e il 12 percento degli individui adulti, e circa il 9% dei bambini sotto ai dodici anni.L’emicrania, che può durare da qualche ora fino ai tre giorni, si manifesta con un dolore e pulsante, e spesso compare insieme ad altri sintomi come la, il, eall’esposizione a(rispettivamente fotofobia e fonofobia).Ma come evitare di sviluppare l’emicrania in seguito all’assunzione di? Ne parla il dottor, neurologo e specialista in medicina del sonno e delle cefalee di Humanitas, in un articolo di Humanitas salute che pubblichiamo.Non si tratta poi solamente di quali cibi si scelgono, ma anche dellache viene assunta: le quantità sono importanti e non solo per questi alimenti, ma anche per la dieta in generale. Il mal di testa, infatti, può sorgere perché, ad esempio, laè faticosa e lenta e quindi un pranzo o una cena abbondante, indipendentemente dai cibi che scatenano il, può causare un attacco in soggetti emicranici.La correlazione tra l’alimentazione e laci permette di comprendere che intervenire sul proprio stile di vita può evitare che si manifesti il dolore. Non si tratta di eliminare solamente gli alimenti che possono far scaturire il mal di testa, ma anche integrare quei cibi che “fanno bene” al sistema nervoso, come ladie gliIn generale uno stile di vita sano più è utile per far sì che diminuiscanodei mal di testa. Insieme all’alimentazione anche abitudini di riposo corrette e l’attività fisica moderata ma regolare rappresentano due fattori chiave per la prevenzione delle emicranie.I medici consigliano ai soggetti emicranici di, di non saltare i pasti, di non digiunare (anche l’ipoglicemia “costa” a chi soffre di mal di testa), di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e di non abusare di farmaci antidolorifici che contengono caffeina