Le mille virtù dei semi di chia. Ecco perché è fondamentale mangiarli

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 06:30

La parola chia in azteco significa forza

Le origini dei semi di chia

I principali nutrienti dei semi di chia

ono ricchi dima soprattutto sono utili per ladell’e del. I, ricchi di proprietà e valori nutrizionali, sono piccole sementi ricavate da una pianta chiamata Salvia Hispanica e contengono molti. La dottoressa Katia Naibo, biologa nutrizionista in Humanitas San Pio X, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo, spiega come e perché farne uso per migliorare la salute del nostro intestino.La parola “” in azteco significa “”. Questa pianta viene coltivata nelle zone dele dele i suoi preziosi semi vengono utilizzati fin dai tempi più antichi in centro e sud America, dove ancora oggi forniscono un’importante base alimentare. In Europa la chia arriva in tempi relativamente recenti come una nuova moda ma le virtù nutrizionali di questi semi sono ormai sempre più note e utilizzate anche nel vecchio continente.I semi di chia hanno un elevato contenuto die altri, come selenio, zinco, magnesio, ferro e potassio, ma anche vitamina C, B6, B12, niacina, tiamina, riboflavina e acidi grassi essenziali omega3 e omega 6 (come i semi di lino). Una manciata di 100 grammi contiene 486 calorie.Questi piccoli semi scuri inoltre contengono 5 volte il calcio contenuto nel latte e sono perfetti insieme ai semi di sesamo. Fra i minerali all’interno di questo piccolo ma potente nutriente, concentrato di forza ed, troviamo il, il, il, lo, il, il, ilRappresentano infine un’importante fonte di antiossidanti naturali e amminoacidi, fondamentali per la formazione delle, come cisteina, lisina, metionina.