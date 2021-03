Pianificare il menu settimanale: mangiare sano in modo intelligente

Pubblicato il 27 marzo 2021 | 07:30

C

Basta un po’ di pianificazione per mangiare sano

“

Il menu della settimana

Gli indispensabili

”

on iè diventato ancora più indispensabiledella, una buona partica che porta a. Che la famiglia sia composta da una o quattro persone non fa differenza. Cucinare i pasti a casa è, infatti, il primo passo da fare per prendersi cura della propria alimentazione. Il tutto grazie a un po’ di pianificazione. Ne parla la dottoressa, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care Arese, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.La parola d’ordine è. Invece di accontentarti di, cene precotte o, prova a sperimentare un metodo che renderà ilper uno o per più persone una cosa. Basta fare un piano. Prenditi il tempo per annotare ildella, stando attento a variare il più possibile la tua, e unadelle cose da. Questo renderà più facile fare la spesa e ti assicurerà tutto ciò di cui hai bisogno quando sei pronto per cucinare, oltre ad assicurare una certa varietà nell’alimentazione.Nella dispensa non dovrebbero mai mancare. La stessa cosa vale per i. Approfitta del tuoe prepara porzioni piccole che possono essere facilmente scongelate all’occasione. Questo metodo può essere utilizzato per. Il congelamento mantiene i cibi freschi più a lungo e aiuta a prevenire gli sprechi. Inoltre, fa risparmiare tempo quando si è di fretta e non si ha la possibilità di cucinare un pasto completo. Cercada alimenti provenienti da diversi gruppi nutrizionali: carni, cereali integrali, legumi e verdure.Assicurati di scrivere la data e il contenuto sui pacchetti e sposta i pacchetti più vecchi in avanti mentre aggiungi nuove pietanze al tuo congelatore.Anche il cibo già pronto può essere una risorsa. In particolare, le zuppe di verdure poco caloriche, perfette nei giorni in cui non hai tempo o non vuoi cucinare.