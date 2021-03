Ritenzione idrica in agguato? Facciamo il pieno di tisane

Pubblicato il 28 marzo 2021 | 06:30

Le tisane sono utili per la ritenzione idrica

er chi lamenta la, da sempre sono consigliati una, una certa costanza nell'e in generale uno stile di. Tuttavia spesso un alleato importante in questa “lotta” viene dimenticato: le, capaci di contrastare questo disagio grazie al loro basso contenuto die all'alta concentrazione di. In particolar modo le tisane adsono ideali per espellere iin, riducendo ad esempiodi pancia, glutei e gambe, o eliminando quell'inestetismo noto come “pelle a buccia d’arancia”, tanto odiato dalle donne. A parlare di questa forma di benessere l'approfondimento, riportato qui sotto, tratto per intero da Humanitasalute Moltehanno. Laidrica ovvero l’accumulo di liquidi a, va contrastata in un’ottica globale. Se è conseguenza di patologie va trattata in maniera specifica con farmaci. In ogni caso l’alimentazione, accanto all’esercizio fisico, all’astensione da fumo e alcolici, può migliorare la. Innanzitutto è importantemoltaanche quando non se ne ha voglia, almeno 1,5 litri al giorno. Anche le tisane ad effetto drenante possono avere effetti benefici».Unadiche favorisce la ritenzione idrica e ricca anche di, che protegge i capillari può includerea base di. Questo è noto per le sue proprietà diuretiche, contiene inoltre flavonoidi e vitamina C.Questesi preparano con la consueta procedura, utilizzandodisponibili in erboristeria. All’effetto drenante si può affiancare anche un. L’acqua e gli estratti usati per preparare le tisane stimolano la diuresi, ovvero l’espulsione dell’urina con il suo carico di scorie. Quali tisane sono più indicate per la diuresi? «- concludono i medici di Humanitas - possono aiutare la diuresi. Ottimi diuretici sono anche l’ortosifon o tè di Giava, la pilosella, con un effetto anche antiinfiammatorio, il carciofo e la bardana».