Lo strappo alla regola? Aiuta l'efficacia della dieta

Via libera a un po’ di indulgenza

per, si spera, la? Ok, ma ogni tanto èconcedersi uno strappo. Non si tratterebbe secondo gli esperti solo di un fatto “psicologico” perché una, uno unin più mette di buon umore, ma di un vero e proprio meccanismo che contribuirebbe a far. Ne ha parlato, dietista di Humanitas, in un articolo pubblicato su Humanitasalute che qui riportiamo integralmente.Via libera ad un po’ di. Spezzare la dieta con qualche pasto che evada un po’ dalle regole date dallo specialista può avere anche unsull’obiettivo di perdere peso. Seguire una ristretto apporto calorico è infatti un sacrificio psicologico, oltre che fisico. Se stiamo quindi rispettando lanel migliore dei modi, concederci qualche gratificazione ogni tanto con qualcuno dei cosiddetti “comfort food” può dare un maggior impulso verso l’obiettivo finale da raggiungere.Un conto è fare unoogni tanto, concedendosi qualche caloria extra mangiando unundinonostante la dieta. Altra cosa èsenza tenere conto delle calorie per uno o più giorni a settimana solo perché è difficile tenere la barra del timone nella nostra dieta. Consumare uninfatti non solo ci porta lontano dall’obiettivo e ci rende più difficile perdere peso, ma è in grado di rovinare una intera settimana difatti per restare nel regime calorico dettato. La morale è quindi che uno strappo non può essere l’abolizione di ogni limite e deve essere ragionato. Se fatto in maniera straordinaria, ben venga, ma se accade con regolarità allora la dieta probabilmente ne risentirà.Innanzitutto seguire unsignifica scegliere di migliorare il proprio stato di salute e la propria qualità di vita. Tenere stretta questa motivazione significa optare per una scelta consapevole e non un’imposizione. Poter fare uno strappo alla regola ogni tanto, tuttavia, permette di sentirsi meno controllati e questo giova soprattutto a. Aumenta il “senso di” e migliora spesso la compliance alla. Inoltre, mettersi permette di focalizzarsi meglio sui propri gusti, puntando sull’occasionalità, optando per un prodotto qualitativamente valido. E allora unogni tanto sarà meglio di un gelato confezionato dopo cena tutte le sere; verrà maggiormente apprezzato e si imparerà ad avere una diversa percezione del gusto. Tutto questo rende l’iter dietetico più accettabile, anche dal punto di vista sociale.