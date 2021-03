L'obesità colpisce i giovani. La prevenzione inizia a scuola

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 18:49

Sette tappe tematiche per i sette giorni della settimana

Il contenuto del kit

Tre grandi aziende unite per generare un impatto sociale positivo

Collaborare per un comune obiettivo di benessere

Un progetto frutto di un grande lavoro scientifico

dati sull’nel nostro Paese sono preoccupanti e vedono l’tra i Paesi europei con i vi di eccesso ponderale nella popolazione in età scolare, con una percentuale didele didel, compresi i gravemente obesi che rappresentano il 2,4%.Per questo è stata suggellata l’che vede unitee le rispettive Fondazioni. E il 4 marzo, in occasione del, è stato presentato il, disponibile per tutte lee le(3°, 4° e 5° anno). Unoe ingaggiante nei confronti dei bambini, che è frutto di una fase pilota di due anni e che punta a sensibilizzare insegnanti e genitori a una corretta alimentazione incentrata sulla dieta mediterranea e all’adozione di stili di vita sani. L’obiettivo finale del progetto, nonché l’auspicio dei promotori, è compiere oggi il primo passo per dotare il sistema scolastico nazionale e le famiglie italiane di risorse digitali dall’approccio esperienziale e interattivo, facilmente fruibili a casa e in classe, per contrastare l’avanzata di quella che può diventare una vera e propria piaga sociale.è un, concepite in progressione e interconnesse, ognuna caratterizzata da una specifica e riccae facili da fruire su ogni device. Sette tappe come i sette giorni della settimana durante i quali mettere in pratica, all’insegna dei buoni principi della dieta mediterranea e dell’. Un percorso che le scuole potranno adottare e inserire tra le attività da far svolgere nell’ambito dell’, e che le famiglie potranno seguire a casa mettendo in pratica quanto i bambini avranno imparato a scuola.Da oggiavranno a disposizione per ognuna delle sette tappe tematiche, video laboratori, infografiche, giochi tematici interattivi, podcast. Il tutto elaborato con unaadatta al pubblico dei bambini, da fruire in classe e a casa insieme ai più piccoli per offrire loro un’, all’insegna della varietà dei contenuti e delle diverse modalità di fruizione.Nello specifico il kit mette a disposizione:(Il viaggio del cibo nel nostro corpo; L’acqua; Frutta e verdura; La piramide alimentare; Dalla piramide al piatto; In movimento; La spesa consapevole);(Il viaggio del cibo nel corpo umano; L’acqua dentro e fuori di noi; Frutta e verdura, quante virtù!; La piramide alimentare transculturale; Tanti cibi ma quante porzioni?; La piramide del movimento; La spesa consapevole);(Ananas fondente. La digestione delle proteine; Acqua, taxi per sostanze indesiderate; A caccia di C; Usa le mani…prima di mangiare; La tavola delle feste!; Il dado umano);(Dove va il cibo?; L’acqua che…mangi; Sequenze salutari; La piramide alimentare; Il mio piatto ideale; Salute in movimento; Il carrello consapevole);, da utilizzare in classe e a casa:Il kit didattico multimediale presentato il 4 marzo nel corso di un webinar è il risultato di un progetto la cuihacontemporaneamente(Milano, Parma, Genova, Bari),, 106 classi, 120 insegnanti,, 17 punti vendita Coop, nell’arco di tempo compreso tra settembre 2017 e maggio 2019, per un totale di 29.575 ore di attività fatte dai bambini., amministratore delegato, ha dichiarato: «Sono particolarmente entusiasta di assistere oggi, a nome di Danone, al lancio ufficiale del kit didattico multimediale ViviSmart - Nutrirsi, Muoversi, Vivere Meglio, che è frutto dicon tre grandi aziende unite per generare un impatto sociale positivo in nome di un obiettivo comune, la salute delle nuove generazioni. Oggi più che mai, nella Giornata Mondiale dell’Obesità , abbiamo una precisa responsabilità nel diffondere una cper mutare gli stili di vita dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, rendendoli veramente consapevoli dell’importanza della corretta alimentazione e della vita attiva. Questo progetto è soltanto l’ultimo tassello che Danone ha messo lungo une che si è radicato a tal punto da consentirci oggi di operare come Società Benefit».A Salvia si è unito, presidente, presidente: «Questa nuova edizione di ViviSmart è una delle risposte che, come Coop e come alleanza aBCD, vogliamo dare al. Unache da oggi ènelle scuole e nelle case degli italiani, che nell’ultimo anno sono diventate, ancora più di prima, un luogo fondamentale per il trasferimento di buone abitudini ai nostri figli. L’intero progetto è stato un, che ha saputo collaborare per un comune obiettivo di benessere: aziende, scuole, medici e ricercatori universitari, tutti insieme, hanno offerto uno spaccato di Paese che sa lavorare insieme e che produce impatti positivi e misurabili. Oggi ci impegniamo a dare continuità a questo approccio, attraverso questo nuovo kit didattico multimediale, che ci consentirà di, con un approccio divertente e immersivo».Ha voluto invece puntare l’attenzione sul percorso che ViviSmart ha fatto dal 2017, president Region Italy & global chief Customer officer, che ha dichiarato: «Quella presentata oggi è l’ulteriore evoluzione di ViviSmart, senza dubbio uni, quanto mai attuale e, allo stesso tempo, prospettico per la scuola e la formazione delle nuove generazioni. Del percorso che ci ha portati fin qui è importante sottolineare ilsu cui si basa il progetto, che è frutto di un’analisi accurata dei risultati e delle evidenze emerse dalle edizioni sperimentali condotte nelle città di Milano, Parma, Genova e Bari. Questo ci ha permesso di modificare progressivamente l’approccio e i contenuti rendendo, utile ed efficace per gli insegnanti e facile da adottare per le famiglie, con la volontà di consegnare e affidare questo asset all’intero sistema scolastico nazionale».Per informazioni: vivismart.scuolachannel.it