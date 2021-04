Succhi di frutta per fare il pieno di vitamine? Ecco cosa consigliano gli esperti

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 07:30

T

I succhi di frutta in commercio non sostituiscono le vitamine e i sali minerali contenuti nella frutta fresca

“

”

utti sanno che. Così come si sa cha laa. È, a questo proposito, luogo comune, pensare che! I succhi di frutta, anche quelli senza zuccheri o conservanti, non possono essere considerati validi sostituti della loro “materia prima”. A chiarire questo concetto è la professoressa Daniela Lucini, responsabile della sezione di Medicina dell’esercizio e patologie funzionali dell’ospedale Humanitas, in un commento riportato di seguito, tratto da Humanitasalute.. Per quanto le confezioni di succhi di frutta possano riportare le diciture più varie sul contenuto di vitamine, antiossidanti e fibre della frutta,. Spremere un’arancia, fare un estratto di frutta oppure un frullato con tutta la frutta fresca preferita è la soluzione ideale per chi vuole assumere tutte le vitamine della frutta.Per di più,, taluni anche nascosti sotto altri nomi come saccarosio o fruttosio, oppure contengono coloranti e conservanti aggiunti cosa che li rende ancor meno raccomandabili.e non fermarsi alla sola presentazione sulla confezione, aiuta senza dubbio ad essere più consapevoli su cosa si beve.Infatti, se i succhi di frutta “addizionati” non vanno bene, quelli che non contengono né zuccheri né conservanti invece non hanno controindicazioni particolari, anche se. In merito alle vitamine e sali minerali della frutta addizionati ai succhi di frutta, cioè quelle sostanze come le vitamine C, A e gli antiossidanti per esempio realizzati per sintesi chimica e aggiunti ai succhi di frutta, non esistono studi che dimostrino avere benefici se paragonati alle stesse vitamine assunte con frutta e verdura fresca.