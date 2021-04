Perché dovremmo mangiare la Quinoa: cereale dai tanti benefici

Pubblicato il 12 aprile 2021 | 07:30

È un'importante fonte di calorie e aiuta a far assorbile le vitamine idrosolubili

Qual è il profilo nutrizionale della quinoa?

Quinoa e lenticchie, un ottimo piatto proteico e salutare

ra gli, soprattutto per chi è attento alla salute e alla linea, la quinoa è il “quasi-cerale” che si presta a svariate ricette, anche molto gustose. Delle sue proprietà nutritive parla, dietista dell’ospedale Humanitas. Riportiamo il suo commento tratto da un articolo di Humanitasalute.(dal 10 al 17% della parte edibile) e contiene inoltre gli. È priva di glutine. Una ricerca del King’s College di Londra, pubblicata su The American Journal of Gastroenterology, ha visto come il consumo di 50 grammi al giorno di quinoa aggiunto a una dieta gluten free per celiaci risulta essere ben tollerato.. «Privilegiare nella propria dieta gli alimenti che innalzano velocemente la glicemia può stimolare la fame e contribuire alla comparsa di sovrappeso o squilibri glicemici. La quinoa, grazie al fatto che il contenuto di carboidrati è contenuto, ha un indice glicemico inferiore rispetto a pasta, riso, pane e altri cereali. Questo fa sì che, nell’ambito di un pasto nutrizionalmente equilibrato, la glicemia tenderà a innalzarsi meno rapidamente evitando perciò il picco glicemico e conseguente picco insulinemico, responsabile della precoce comparsa di fame. È quindi un alimento saziante, grazie anche alla presenza di fibre e proteine»., più dei cereali con i quali viene spesso messa a confronto. Il suo apporto di fibre è importante per una buona digestione e per prevenire la costipazione.È molto nutriente.. Oltre il 50% di grassi sono polinsaturi, omega-3 e omega-6. «La quinoa rappresenta un’ottima fonte proteica, presenta nel complesso un buon equilibrio tra proteine e carboidrati e ha un contenuto proteico superiore a quello di altri cereali come riso, miglio e grano. I legumi, d’altra parte, hanno un ottimo contenuto proteico, ma sono privi di alcuni particolari amminoacidi che invece troviamo nella quinoa e in altri cereali. Unendo queste fonti proteiche si ottengono piatti completi dal punto di vista nutrizionale, ricchi anche di vitamine, fibre e sali minerali».. Tuttavia la quinoa contiene alcuni componenti che possono pregiudicare l’assorbimento dei minerali. Tra queste la saponina, presente sul rivestimento esterno dei suoi chicchi, che può essere eliminatacome riboflavina e acido folico. Ha anche una rilevante dose di vitamina E sebbene questa diminuisca lavorando e cucinando la quinoa, sottolinea la Fao.«L’ottimale sarebbe inserire i legumi più di frequente nella propria alimentazione, non come contorno ma, ad esempio, in associazione a cereali o alla quinoa. Un piatto di quinoa e lenticchie, ad esempio, può garantire lo stesso apporto proteico fornito da una normale porzione di carne, con il vantaggio che non contiene colesterolo e grassi saturi».