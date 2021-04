Vuoi dormire bene? Ecco i 10 alimenti che devi mangiare

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 07:30

è il sogno di tutti. Per farlo, si sa,. Ma non solo. In particolare ci sarebbero deglioccupando rispettivamente primo, secondo e terzo posto in graduatoria. A rivelare la classifica, con il supporto della specialista Theresa Schnorbach, è Emma - The Sleep Company, azienda europea operante nella produzione di sistemi per il sonno., al quinto la frutta e le verdure. Segue al sesto posto il pane, al settimo il pollo. Agli ultimi tre posti i fagioli (ottavi) seguiti al nono dalle nocciole e al decimo dalle verdure a foglia verde.Nel comunicare la graduatoria con una nota è spiegato che il food & beverage. Il triptofano è un α-amminoacido precursore dei neurotrasmettitori serotonina ("l'ormone del benessere") e melatonina ("l'ormone del sonno") che aiuta a ridurre il tempo di veglia durante la notte e ad aumentare la durata e la qualità del sonno.Il latte, leader della speciale classifica, è da tempo considerato un ottimo alleato della buona notte. Neoltre alla melatonina ed è ancora più efficace nella sua versione "notturna", ovvero se munto dopo il crepuscolo, con principi attivi maggiori di quello estratto in pieno giorno. Sono infine indicati gli alimenti che tendono a ostacolare il sonno. Secondo l'esperta del sonno di Emma, bisognerebbe prestare attenzione soprattutto a bevande come caffè e cola, ma anche agli alcolici che "potrebbero generare sorprese inaspettate e poco piacevoli".