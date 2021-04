Mangiare bene non basta. Attenzione anche agli orari

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 07:30

C

Mangiare fuori orario incide sul girovita

“

La colazione: il pasto più importante che attiva il cervello

Pranzi e cene sregolati sono nemici del girovita

Come suddividere l’apporto calorico durante il giorno

”

? La qualità dei pasti, seppur al primo posto, non è la sola.. Ne ha parlato in un’intervista, Responsabile del Centro per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino e Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali di Humanitas., perché ci sfasa rispetto ai tempi dettati dal nostro orologio biologico interno. In questi casi,e portare, per esempio, all’aumento di peso. Inoltre, come reflusso e dispepsia».Tra i rischi sottolineati dall’American Heart Association, nel rapporto pubblicato sulla rivista Circulation, ad esempioè superiore del 27% rispetto alla media, mentre uno studio pubblicato dall’International Journal of Obesity parla anche di diabete, pressione alta e obesità, tra i pericoli di un’alimentazione sregolata durante il giorno.Lo sentiamo dire da sempre dagli esperti: “ la colazione è il pasto più importante della giornata ”: «Mai saltarla – avverte Danese -”. Nonostante questo gli esperti chiariscono che se proprio appena svegli non si ha fame o tempo per dedicarsi ad una buona colazione,come ‘benzina’, che sempre secondo gli esperti è pari al 25% di apporto calorico giornaliero».Secondo una ricerca del Brigham and Women’s Hospital di Boston negli Stati Uniti e dell’Università della Murcia in Spagna,. Durante la ricerca che ha coinvolto 420 volontari tenuti a regime alimentare controllato per venti settimane, chi ha anticipato il pasto ha perso in media 11 chili, cioè 2,5 in più dei ritardatari.Ma quanto tempo far trascorrere tra un pasto e l’altro? «; non c’è un tempo consigliato – ha spiegato il dott. Danese – ma sarebbe bene non digiunare per oltre quattro ore. Meglio mangiare poco e spesso».Mentre frutta e verdura non dovrebbero mai mancare nella dieta e possono essere consumati senza grandi problemi, secondo il gastroenterologo la distribuzione dell’apporto calorico durante il giorno dovrebbe propendere per un consumo d: colazione da re, pranzo da principe, cena da povero».