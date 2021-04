Il troppo stroppia… anche per i cibi sani. Ecco i 6 alimenti con cui non esagerare

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 07:30

Ecco i 6 alimenti sani con cui non esagerare

Da troppi spinaci rischio di calcoli

Tonno e pesce spada, sos mercurio

Riso all’arsenico?

Frutta secca, energia e calorie

Legumi e gonfiore addominale

Troppa acqua, reni sotto stress

Dagli spinaci al tonno, dal riso alla frutta secca, passando per i legumi ecco i consigli della dottoressa Manuela Pastore, dietista di Humanitas, in un articolo di Humanitas salute che pubblichiamo, che spiega come anche sei si tratti di alimenti notoriamente indicati per stare bene non è bene eccedere.dei composti. Pertanto, chi ha la tendenza a soffrire di calcolosi sarebbe meglio che non ecceda con questo tipo di verdure.«Un consumo moderato di alimenti con ossalato non porta necessariamente alla formazione di calcoli», aggiunge la dottoressa Pastore. «Il modo più semplice per evitare eccessi è variare la dieta evitando di concentrarsi su un particolare gruppo alimentare. Ci sono tante alternative per una dieta equilibrata rispettando le 5 porzioni di frutta e verdura quotidiane magari seguendo i colori della salute: verde, dalle zucchine alle mele renette; blu-viola, dalle melanzane alle prugne; giallo-arancio con agrumi, peperoni e pesche; rosso, dai pomodori alle fragole; bianco, come porri, cavolfiore e pere».scegliendo quella a basso residuo, ridurre l’apporto di sodio e consumare dosi adeguate di alimenti ricchi di calcio, come i latticini, che aiuta a limitare l’assorbimento di ossalato».. Il ministero della Salute consiglia a bambini, donne in età fertile, in gravidanza e allattamento di consumare al massimo una porzione a settimana da 100 g di tali specie e non più di due porzioni di tonno. Se una volta si mangiano è bene limitarsi a questo e non consumare altro pesce. Il metil-mercurio è un composto organico presente naturalmente nell’ambiente o a causa dell’inquinamento.«Pesci di taglia piccola e poco contaminati come sgombri, branzini, orate, sogliole, salmone possono essere consumati più volte a settimana, soprattutto se si tratta di pesce azzurro ricco di omega-3. Anche il pesce di acqua dolce come il persico e il coregone è ottima alternative a quello di acqua salata»., perché i pesci utilizzati sono generalmente di più piccole dimensioni, quindi più giovani, per cui il loro contenuto di mercurio dovrebbe essere limitato. Nonostante, questo si tratta sempre di un prodotto lavorato e conservato da riservare a un consumo non abitudinario», ricorda la specialista.. L’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ricorda che l’assunzione continua nel lungo periodo di arsenico inorganico è associata a diversi problemi di salute, dalle malattie cardiovascolari ad alcune forme di cancro.La contaminazione del riso da parte dell’arsenico è un tema rilevante di cui si è occupata anche la ricerca: uno studio pubblicato su Jama Pediatrics ha riscontrato maggiori concentrazioni di arsenico nelle urine dei bambini che consumavano prodotti a base di riso rispetto a chi non lo facesse.pertanto escludere quello raffinato non è una soluzione. Piuttosto bisogna orientarsi verso la varietà di tutti i cereali in chicco soprattutto per i bambini. Evitare una dieta con un consumo prevalente a base di riso, soprattutto per i celiaci o gli intolleranti al frumento, è consigliabile per evitare accumuli».o che, per motivi ancora da chiarire, contengono livelli più elevati di arsenico inorganico rispetto ai grani, dal riso soffiato alle gallette al latte. Senza allarmismi si tratta di un’altra conferma di quanto sia importante variare il tipo di alimento all’interno dello stesso gruppo alimentare, in questo caso i cereali».Un ultimo consiglio della dottoressa per ridurre la concentrazione di arsenico nel riso: «Utilizzare tanta, tanta acqua per lavarlo prima della cottura e per cuocerlo riempiendo la pentola con abbondante quantità».: «La frutta secca ha diversi pregi nutrizionali: minerali, antiossidanti, grassi vegetali ma è molto calorica e ricca di fibra. Sono pregi per chi non ha problemi di linea e ha una buona funzionalità intestinale mentre potrebbero essere un problema per chi è in sovrappeso o chi soffre di colon irritabile. La porzione quotidiana ideale è di 15 g al giorno, circa 3-4 noci o mandorle, che apporta circa 100 kcal, una quantità che in un regime equilibrato non incide troppo sul bilancio energetico giornaliero».Per chi è sensibile all’accumulo di aria nella pancia la verdura non è tutta uguale. Ad esempio,: «Legumi, brassicacee, come verza e cavolo, carciofi, cardi, castagne, frutta secca sono. Non sono da eliminare ma in caso di colon irritabile devono essere consumati in porzioni molto piccole: un paio di cucchiai, 3-4 castagne o noci. Ognuno deve imparare a riconoscere quali e quanti di questi alimenti può consumare senza conseguenze spiacevoli. Non dimentichiamo che spesso il meteorismo è dovuto o peggiorato anche dall’abitudine a bere bibite gasate, a masticare chewing-gum o a mangiare velocemente».Anche il superfood per eccellenza,come gonfiore, meteorismo o diarrea: «L’avocado, alimento dalle proprietà nutrizionali eccezionali, è molto ricco di grassi, proteine e calorie e fibra: usiamolo per variare la dieta ma senza adottarlo come principe della nostra tavola».per eliminare i liquidi e, con essi, tutte le scorie. Quando i reni non riescono a espellere l’eccesso di acqua – spiegano gli esperti delle Mayo Clinic americane – può insorgere una condizione, comunque piuttosto rara, chiamata iponatremia, con i livelli di sodio nel circolo sanguigno molto bassi per via della diluizione dei minerali nel sangue: «Bere troppa acqua può essere dannoso. Il delicato equilibrio di sali minerali presenti nell’organismo viene infatti alterato; l’acqua in eccesso può creare problemi ai reni soprattutto se ricca in sali di calcio e magnesio che, se assunta in dosi elevate, favorisce la combinazione con gli ossalati».«Il fabbisogno stabilito dai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per una corretta idratazione è diverso a seconda del sesso: 2 lt per le donne, 2,5 per gli uomini. Il giusto apporto idrico può essere calcolato in base ai Kg di peso moltiplicati per 30 (ml)».