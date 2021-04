Favismo non solo fave: ecco cosa è meglio non mangiare

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 07:30

Il favismo è legato a un difetto congenito

Le fave sono un alimento che va sempre evitato: cotte, crude o secche

ma da assolutamente d. E, proprio i soggetti colpiti da questa patologia, o? Risponde la dottoressa, dietista di Humanitas, in un articolo su Humanitas Salute che pubblichiamo., pertanto ereditario, un’intolleranza alimentare trasmessa su base ereditaria che si caratterizza per la carenza di un enzima presente nei globuli rossi, il G6PD, glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, molto importante per il loro metabolismo perché li protegge dallo stress dai processi ossidativi. Questa carenza determina la distruzione dei globuli rossi e, quindi, l’insorgenza di anemia emolitica con ittero, emoglobinuria, anemia grave.Le sue manifestazioni tendenzialmente fanno la loro comparsa qualche ora dopo l’ingestione di fave. Adelle manifestazioni cliniche. I sintomi non sono solo quelli legati all’anemia come pallore e debolezza ma anche ittero, febbre, urine ipercolorate, fino alla compromissione delle condizioni generali. Alcune persone affette da favismo non tollerano nemmeno l’esposizione ai pollini delle piantagioni di fave né ai baccelli di fave fresche.«Le fave, in qualunque forma, sicuramente fungono da fattori scatenanti inibendo completamente l’attività dell’enzima, già carente nelle persone affette da favismo. Le sostanze ossidanti, alimenti o farmaci, denaturano l’emoglobina dei globuli rossi diminuendo la loro capacità di trasportare ossigeno alle cellule del corpo scatenando la crisi emolitica e le conseguenze ad essa correlate», spiega la specialista.l’esposizione a sostanze trigger scatenanti, fave prima di tutto ma non solo, riduce ulteriormente i glubuli rossi che sono già carenti per il defict enzimatico., pertanto le reazioni possono essere differenti a seconda delle condizioni della persona affetta da favismo, soprattutto se più fattori concomitano come stress e agenti ossidativi. Con assoluta certezza le fave ma anche i piselli sono cause dirette ossidative, così come molti farmaci».«In via precauzionale è preferibileutilizzata come pianta ornamentale, estratti vegetali spesso utilizzati nella medicina orientale,ma anchediffuso come tintura per i capelli. Per chi ama mangiare in ristoranti orientali o viaggia è consigliabile informarsi sugli ingredienti contenuti nei cibi e conoscere la traduzione degli alimenti da evitare nelle varie lingue», conclude la specialista.