Alimentazione, anche l’acqua fa la sua parte: come scegliere quella più giusta

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 07:30

Bisogna saper scegliere l’acqua che si beve

. Gli esperti lo dicono sempre più: bisogna bere spesso, senza aspettare di avere sete. E bisogna anche, perché non sono tutte uguali tra loro, come spiega la dottoressa, dietista di Humanitas Gavazzeni Bergamo, in un articolo di Humanitas Salute che pubblichiamo.No,, anche se ci appare più dissetante. È una situazione dovuta alla stimolazione dei recettori del freddo presenti sulla mucosa orale, che provoca una sensazione di piacere e di estinzione della sete ancor prima dell’ingestione del liquido. Ma gli effetti idratanti per il nostro organismo, è bene ripeterlo, sono gli stessi.. Bene fanno in genere anche le acque minerali naturali in bottiglia, siano esse lisce, gassate o effervescenti in modo naturale. Tenendo presente, però, che non sono tutte uguali, ognuna di esse ha caratteristiche specifiche, che possono essere utili da tenere in considerazione al momento del loro acquisto.Le, valori che sulle etichette vengono indicati nella voce “residuo fisso”, che corrisponde alla quantità di sali minerali depositati da un litro di acqua fatto evaporare a 180°., per cui ci possono essere acque calciche (con un contenuto di calcio maggiore di 150mg/L), bicarbonate, sodiche, fluorate o ferruginose.Quelle che contengono minori quantità di sali minerali, meno di 50 milligrammi per litro, vengono definitee facilitano l’espulsione di piccoli calcoli renali., ottime per la tavola e adatte a essere bevute quotidianamente anche grazie al fatto che contengono poco sodio e per questo svolgono un’ottima azione diuretica. Le acque minerali hanno un residuo fisso compreso tra 500 e 1.000 milligrammi per litro e per questo si consiglia di non berne in quantità eccessive, cioè circa un litro al giorno, mischiandole con le acque oligominerali. Infine, ci sono le acque ricche di sali minerali, quelle che ne contengono quantità oltre i 1.000 milligrammi per litro, che non devono essere consumate come acque di tutti i giorni ma devono essere bevute solo a scopo curativo e su consiglio medico.