Lo stomaco risente della primavera? Ecco cosa mangiare per stare meglio

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 08:30

I

In primavera si avverte di più il bruciore di stomaco

“

”

cambi di stagione influenzano, chi più chi meno, il nostro organismo. Anche la: il subentrare dellacon bruciori, dolori e reflusso.lo hanno spiegato in un articolo pubblicato su Humanitasalute che qui riportiamo integralmente, responsabile di Endoscopia e, gastroenterologo.L’arrivo della bella stagione porta con sé un aumento dei, come reflusso gastroesofageo, gastrite e all’ulcera peptica. Perché questo accade e come regolarsi?(pirosi gastrica) perché aumentano gli acidi prodotti dalle pareti dello stomaco, in particolare l’acido cloridrico. Questo è legato a una condizione primitiva, quando nel corso dell’inverno la possibilità di reperire cibo era molto difficile e pertanto l’organismo riduceva la secrezione di acidi gastrici che avrebbero danneggiato le pareti dello stomaco, non essendo impegnati nella digestione.Nella stagione primaverile poi. Una sua aumentata produzione però limita la peristalsi intestinale, ovvero i movimenti involontari della mucosa dello stomaco e dell’intestino, che favoriscono la digestione., che portano talvolta inappetenza e dispepsia.I problemi digestivi e il bruciore sono per molti anche la conseguenza di, assunzione di troppi caffè, fumo. Condizioni che possono irritare la mucosa dello stomaco, rendendola più sensibile agli acidi gastrici. Per contrastare bruciore e pesantezza di stomaco è bene prestare attenzione a come si mangia. È consigliabile innanzituttocome burro, uova, latticini e le carni grasse.che sono ricchi di sale e conservanti., liquirizia, menta, caffè, alcolici, pomodoro e in alcuni casi anche agli agrumi, come limoni e arance.(le cui fibre aiutano la digestione), conditi con olio e verdure (attenzione al pomodoro però che è acido)., ma se dà problemi di acidità può essere cotta. È bene poi dedicarsi all’attività fisica: mezz’ora al giorno circa di camminata veloce, marcia, bicicletta o corsa blanda aiuta a digerire perché agisce positivamente sulla peristalsi intestinale, scarica la tensione e aumenta il dispendio calorico.In presenza di disturbi digestivi si può chiedere consiglio al medico o al farmacista, che potranno consigliare laddove il problema duri più di qualche giorno,, o carbonato di calcio o magnesio. Se i sintomi si protraggono per una settimana, è invece preferibile consultare uno specialista gastroenterologo.