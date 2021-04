Frullato, estratto o centrifugato? Le differenze per fare il pieno di vitamine

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 08:30

L’ideale sono centrifugati che utilizzano un mix di frutta e verdura

on l’arrivo della bella stagione. Una strategia gustosa per consumarne di più è frullarli e centrifugarli. Ma che differenza c’è: irispetto ai. Una panoramica generale, tratta da Humanitasalute, sulle modalità più varie e “gustose” per godersi la freschezza e la genuinità della frutta, è fatta da Manuela Pastore, dietista della direzione sanitaria dell’istituto clinico Humanitas.Dipende soprattutto dama soprattutto dalla preparazione: prodotto fresco contro prodotto confezionato.e nutrienti ma devono essere ottenuti da ortaggi freschi. I frullati di frutta quando fa caldo sono da sempre molto apprezzati ma negli ultimi tempi sono molto più di moda glima sono privi di fibre che vengono trattenute durante il processo di spremitura e quindi separate dal liquido.Frullati di frutta e smoothies sono sempre fatti con frutta e/o verdura ma sono due prodotti leggermente differenti:mentre. Entrambi inoltre sono più corposi perchè contengono fibre, quindi i nutrienti vengono assorbiti più lentamente saziando per più tempo ma sono più calorici dei centrifugati.È bene ricordare che la frutta è un alimento ricco di zuccheri semplici pertanto è meglio evitare di eccedere nella quantità giornaliera tra frullati di frutta, smoothies, frutti interi e centrifugati.durante la giornata.L’ideale sonodi stagione, come albicocche, pesche, anguria, carote, ananas, pomodori, finocchi e sedano, magari