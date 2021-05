Cefalea, alimentazione e intolleranze: un webinar per saperne di più

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 16:00

Il programma del webinar

Specialisti, esperti e medici affronteranno la correlazione tra cefalea e alimentazione

Cefalea e alimentazione - Ennio Pucci

Come fare prevenzione a tavola - Maria Zugnoni

Il supporto delle associazioni - Lara Merighi , AlCe Group Italia e Cirna Foundation Onlus

, AlCe Group Italia e Cirna Foundation Onlus Cefalea e allattamento - Giuseppina Giunta , consulente professionale associazione Allattamento Ibclc

, consulente professionale associazione Allattamento Ibclc Cuciniamo la cefalea - Domenicantonio Galatà , associazione italiana Nutrizionisti in cucina

, associazione italiana Nutrizionisti in cucina Le cefalee da intolleranze alimentari nel sistema familiare: trasformare i vincoli e i limiti in risorse per le relazioni - Alice Chierico , Prossimità Aps

, Prossimità Aps Cefalea e denti, possibili correlazioni - Riamati Claudio, gnatologo

ual è il rapporto tra? È questa la domanda a cui si risponderà durante il laboratorio d’informazione teorico-pratico organizzato dall’associazionein occasione del 3° evento live realizzato con il contributo diche si svolgerà il 20 maggio alle ore 18.00. L’evento è finalizzato a migliorare la di chi ogni giorno deve fare i conti con la presenza dialimentari in tempo di Covid-19., presidente dell'associazione Il Mondo delle Intolleranze, presenterà la serata affiancata da, direttore di- Associazione Professionale Cuochi Italiani, e da, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Durante la serata medici e specialisti affronteranno diversi argomenti.Immancabile l’appuntamento con lo show cooking dello chefaffiancato da Tiziana Colombo - Nonna Paperina e con la Pillola d’arte, a cura di Decumano Est & Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi.«Il tema della cefalea legata all’alimentazione e alle intolleranze alimentari - racconta entusiasta Tiziana Colombo, fondatrice e presidente de Il Mondo delle Intolleranze - interessa moltissime persone che seguono la nostra associazione e i nostri canali. In occasione di questo live indagheremo questa patologia da molteplici punti di vista, dallain cucina alleche può avere se non affrontata in modo corretto. Mediciin intolleranze alimentari e professionisti del settoresaranno a disposizione di coloro che vorranno intervenire in diretta con domande e curiosità. Un format che si sta dimostrando vincente a cui stiamo dedicando tutte le nostre energie».Per informazioni e iscrizioni: www.ilmondodelleintolleranze.org/event/la-cefalea-quando-il-cibo-picchia-in-testa