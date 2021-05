Gli agrumi alleati del cuore. Sì anche a succhi del supermercato

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 07:30

G

Agrumi alleati del cuore

“

”

ustosi e ottimi alleati della. Oltre chee veloci da consumare sottoforma di. Stiamo parlando degli, i protagonisti delle stagioni fredde, che fino a primavera non devono mancare sulle nostre tavole.Ma non solo, tra frutta e verdura che, come ben si sa, non possono mancare in, gli agrumi in particolare sono nutrienti fondamentali per prevenirecome. Anche in mancanza di frutti freschi, il succo d'arancia 100% naturale venduto nei supermarket non contiene zuccheri aggiunti e, se bevuto costantemente, aiuta ad abbassare la pressione diastolica. A parlare di questi benefici la dottoressa, responsabile del centro di Prevenzione cardiovascolare dell’ospedale Humanitas, in un articolo di seguito riportato, tratto da Humanitasalute.Un’alimentazione equilibrata prevede quattro-cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, possibilmente. «Gli agrumi - spiega la dottoressa Lidia Rota - sono fondamentali per la salute del: aiutano a mantenere livelli diottimali, le pareti delle arterie in salute, la pressione delnella norma e il rischio di infarto, ictus cerebrale e malattie vascolari basso».Contengono(C e B, incluso l’acido folico),(potassio, magnesio) ecome l’esperidina che sembra avere un effetto protettivo sulla salute del cuore.Non tutti hanno a disposizione agrumi freschi e usano il: la buona notizia è che anche il succo d’arancia disponibile alin scatola o in bottiglia o in lattina purché naturale al 100% aiuta a ridurre i livelli nel sangue di colesterolo cattivo Ldl, quello che, se rimane elevato troppo nel sangue, si deposita sulle pareti delle arterie infiammandole e provoca la formazione di placche aterosclerotiche, anticamera di infarto ee di arteriopatia.Un’alimentazione intelligente e salva cuore deve contenere poco(il sale da cucina, aggiunto o contenuto in cibi conservati) e molto potassio, calcio e magnesio, fondamentali per regolare la pressione del sangue: tutti minerali contenuti nel succo d’arancia. Una ricerca ha dimostrato che beredi succo d’arancia naturale ogni giorno per un mese contribuisce a ridurre la pressione diastolica (la “minima”).Il succo garantito 100% naturale non contiene zuccheri aggiunti: contiene solo gli zuccheri naturali presenti nella frutta. L’ Aha- American heart association e le linee guida americane per una sana alimentazione ( Dietary guidelines for americans ) raccomandano di scegliere, in mancanza di spremuta di arance fresche, succhi d’arancia 100% naturali piuttosto che succhi industriali.