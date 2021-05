La pizza fa (molto) bene. Umore e fisico ringraziano

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 07:30

Quanto fa bene la pizza

Pizza, un amore mondiale

Tra piatto cult e luoghi comuni

Ideale per la pausa pranzo

Un alimento buono, completo, gratificante, ma non bisogna eccedere

sempre in primo piano. Piace per il gusto, piace per la convivialità, piace per la semplicità, la tradizione. Ma bisogna anche sapere che può picere anche perchè fa bene a chi la mangia, sia dal punto di vistache delPiatto tipico della, è amato a livello trasversale, in tutto il mondo. Una ricetta interpretata a piene mani ovunque. D’altronde il suo segreto è lineare:. Un piatto, negli ultimi mesi consegnato in abbondanza a casa tramite il servizio delivery , ritirato direttamente in pizzeria o creato a livello domestico nei duri periodi di lockdown. Gli italiani, in un modo o nell’altro, non hanno voluto rinunciarvi.Ma come tutti i protagonisti di un successo, spesso, sono circondati da. Al proposito gli esperti delladi, l’azienda “dei 100 mestieri” che in questo settore offre servizi on site di ristorazione, ne ha analizzato alcune da sfatare per elevare quello che è considerato il “comfort food” italiano per eccellenza a, degno di essere inserito regolarmente in una. La Food Intelligence è un gruppo di ricerca e di lavoro composto da dietisti, nutrizionisti e tecnologi alimentari che hanno l’obiettivo di studiare, definire e sviluppare le ricette e i menu, per i diversi segmenti seguiti dall’azienda, che siano corretti dal punto di vista biologico e nutrizionale.Secondo l’esperienza diretta di Sodexo, la pizza risulta un alimento a cui gli italiani non vogliono rinunciare. Nel triennio 2018-2020 sono state servite dall’azienda quasi, per un peso complessivo di oltre. Un piatto cult che però è circondato ancora da luoghi comuni. Vediamone alcuni.Secondo le indicazioni Larn (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana) gli adulti hanno un fabbisogno energetico giornaliero di circa 2000-2500 calorie, di cui circa il 50% deve essere assunto durante il pranzo. Per una pizza media di 350 grammi , per esempio, l’apporto calorico stimato si aggira tra le, risultando quindi un pasto. Al suo interno contiene giàe, per rendere il pasto completo anche delle fibre, gli esperti di Sodexo consigliano di condire la pizza con le. È bene inoltre seguire la stagionalità dei prodotti. Per i più ortodossi, coloro per cui la pizza è solo, si suggerisce diil piatto con uno con un passato di verdure. A ogni modo, si sconsiglia di arricchirla con salumi o altre carni, per non rischiare di avere un apporto proteico troppo elevato. Nel caso in cui proprio non si volesse rinunciare a questo genere di condimento, si suggerisce di contenere la quantità di mozzarella utilizzata.L’errore più comune è quello di confondere il senso di sazietà e pienezza tipico di una pizza con un successivo squilibrio di peso. All’interno di una dieta bilanciata, infatti, non è mai il singolo pasto a creare questi squilibri e il consumo dellauna volta a settimana trova benissimo il suo posto. Il, inoltre, spesso non è causato dalla pizza in sé, ma può essere generato daio dagli accostamenti con bevande gassate e zuccherate.La pizza è un alimento che suscita emozioni e ricordi legati alla socialità e alla condivisione, sentimenti che non sono necessariamente legati al solo tempo libero, ma che anzi devono essere al centro del momento della pausa pranzo per, a supporto della successiva. La pizza è un pasto completo il cui apporto nutrizionale è facilmente trasformato dal corpo umano in energia, facilmente spendibile e di grande. Questa è infatti inserita in diverse forme (grandezze, peso, condimenti) neidi tutta Italia, amata da tutti i bambini e percepita anche dagli adulti come un piatto speciale. E per i più anziani? Anche per loro è un piatto speciale, essendo a tutti gli effetti un piatto della tradizione sempre molto apprezzato. Per coloro che hanno difficoltà di masticazione viene proposta in versione omogenizzata.La pizza, quindi,, e molto, anche a. Come conferma, azienda specializzata in servizi tecnologici per la sanità privata, può contribuire a migliorare notevolmente il nostro umore. Non solo per la sua bontà o perché viene generalmente associata a momenti di convivialità. Ilche la compone, come i carboidrati complessi e le vitamine del gruppo B, oltre a regalare energia influenzano infatti la produzione dei, regalando una sensazione di positività diffusa.«La pizza è un alimento che può dirsi completo dal punto di vista nutrizionale – spiega, endocrinologa di Top Doctors - in quanto contiene carboidrati, la base della pizza, proteine, fornite per esempio dalla mozzarella, e lipidi, olio extravergine. Quindi possiamo definirlo un buon alimento per fornirci i». Un ruolo cruciale è giocato dai carboidrati che, prosegue l’esperta, sono «macronutrienti importanti per fornire una quota di sostanze in grado di attivare una serie di meccanismi nel nostro organismo, inducendo un. In particolare, la presenza di triptofano nell’impasto della pizza può svolgere un ruolo chiave nell’incrementare i livelli di, migliorando quindi il».Insomma, la pizza. A patto di. “Nelle abitudini di molti italiani la pizza settimanale è un appuntamento fisso e quindi possiamo sostituirla a un pasto– puntualizza Silvia Migliaccio - Rischiamo di eccedere quando per esempio siamo in un regime ipocalorico per una situazione di sovrappeso o di obesità oppure quando si prende la pizza più frequentemente durante la settimana. È un alimento buono, completo, gratificante ma può anche essere molto ricco in calorie e quindi se assunto frequentemente e in quantità superiori a quelle suggerite, può, se non compensato da un’, aumentare il rischio di sviluppare obesità e patologie metaboliche».La parola d’ordine, quindi, come sempre e per tutto, è non esagerare. Restando nelle, e in assenza di patologie o intolleranze, la pizza è davvero