Fibromialgia e intolleranze? Attenti a intestino e infiammazione

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 15:00

C

La Fibromialgia può essere inserita tra le patologie inspiegabili

Fibromialgia? Patologia inspiegabile



Con il Covid sintomi peggiorano



Diagnosi tardive



Alimentazione? Attenzione a infiammazione e intestino

Questi i temi principali del secondocon la collaborazione di Regione Lombardia, con l’obiettivo di fornire informazioni e suggerimenti a tutti coloro che soffrono di disturbi derivanti dalle intolleranze alimentari in questo periodo di emergenza sanitaria.Presentato da, presidente dell'Associazione Il Mondo delle Intolleranze e moderato da, direttore generale Apci (Associazione professionale cuochi italiani), l'evento è stato introdotto da Michele Di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva che ha ricordato le modalità di svolgimento del format teorico-pratico per coloro che non avevano avuto modo di collegarsi al live di marzo.Il primo intervento della serata è stato quello di, membro del comitato scientifico de Il Mondo delle Intolleranze e specialista in endocrinologia. Monzani ha analizzatosottolineando come questae come possa essere curata ripristinando il migliore equilibrio sistemico.Piercarlo, professore di Reumatologia, ha invece analizzato la Fibromialgia in epoca Covid. Alla domanda relativa ai principali sintomi di questa patologia ha risposto: «La Fibromialgia è un complesso mosaico. Dolore diffuso, stanchezza, disturbi del sonno, sintomi neuro cognitivi e disturbi dell'umore, tutti collegati e persistenti nel tempo, sono sintomi da non sottovalutare».Sull’esperienza dei pazienti fibromialgici è intervenuta, vicepresidente Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica che ha indagato il ruolo dell’associazione nel supporto di chi soffre di questa patologia. «, dopo diverse diagnosi errate, con un investimento di denaro non indifferente perché si tende inizialmente a sminuire il problema. Lo scopo dell'Associazione è di accompagnare il paziente sia da un punto di vista solidaristico che da un punto di vista pratico sulla gestione della patologia». ha dichiarato, sottolineando che in epoca Covid è aumentata la collaborazione tra medici e associazioni per fare in modo che i pazienti fibromialgici possano autogestirsi in un momento in cui non è facile raggiungere medici e specialisti.de Il Mondo delle Intolleranze,. Ideale per tutte le stagioni e per tutti coloro che soffrono di intolleranze.Il, ingrediente principale della ricetta,, che ha analizzato gli aspetti nutrizionali e gli interventi dietetici utili nella sindrome. «- ha detto -dello stesso causata da alcuni batteri che hanno il sopravvento su altri rompendo l'equilibrio, ma anche lo stress e una componente psicologica sono aspetti molto importanti perché come sappiamo il cervello e l'intestino sono strettamente collegati».Infine,, pediatra ospedaliero, ha analizzato la Fibromialgia in gravidanza e allattamento. «Lche in allattamento ma anche il contrario, ovvero la gravidanza può acuire fortemente i sintomi della fibromialgia. Questa patologia non è assolutamente da sottovalutare perché potrebbe portare a un parto prematuro o impedire alle mamme di allattare con gravi ripercussioni sul neonato» ha spiegato rispondendo alle domande da casa.La serata si è conclusa con unain collaborazione con Decumano Est che hanno identificato in Frida Kahlo un esempio di come la sofferenza possa essere compagna di un’intera vita e con i ringraziamenti di Sonia Re, moderatrice della serata che ha raccolto la “sfida” lanciata da Tiziana Colombo che l’ha invitata a creare azioni di dialogo nei congressi dedicati alla ristorazione creati da Apci.Il prossimo appuntamento? Il 20 maggio 2021 alle ore 18.00 Cefalea, quando il cibo picchia in testa…