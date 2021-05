Una dieta con eccesso di grassi può scatenare allergie alimentari

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 07:30

Troppi grassi favoriscono le allergie







he fraci fossero deiera già stato messo in evidenza dall’esistenza della cosiddetta, una patologia che si manifesta in caso di, quando cioè allergeni come pollini, acari o altro e cibi apparentemente molto diversi fra loro condividono proteine e scatenano la risposta anomala del: un incrocio pericoloso che, stando agli allergologi, è sempre più comune, così come sono in continuo aumento le allergie in generale. La ragione risiederebbe anche nella dieta, se questa è a base di alimenti troppo grassi.Lo spiega il professor, responsabile del Centro Medicina Personalizzata Asma e Allergologia dell’Istituto Clinico Humanitas, in un articolo apparso su Humanitas Salute che pubblichiamo.Lesono in continuo aumento. Lo hanno sottolineato anche gli esperti dell’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology durante un congresso a San Francisco, parlando anche delle interazioni fra. Fra le principali responsabili di questo processo, secondo i ricercatori americani, ci sarebbe la dieta.Quella troppo ricca difavorirebbe l’aumento delle sostanze verso cui l’individuo può sviluppare delle reazioni allergiche. Bastano sei mesi un’alimentazione in cui il 40% delle calorie arrivi dai grassi a modificare radicalmente la, aumentando le specie che favoriscono l’infiammazione e il «deragliamento» del sistema immunitario verso le allergie.La dieta può incidere sulla probabilità di sviluppare allergie, specie alimentari: non a caso queste sono molto più frequenti negli, mentre insono meno diffuse grazie all’effetto protettivo dellaAnche lenon sono così frequenti né inevitabili negli allergici, ma è importante identificarle per dare consigli ai pazienti che magari hanno fastidi mangiando alcuni cibi ma non hanno mai collegato il problema alla loro. Per individuare le allergie crociate serve una diagnosi allergologica molecolare, ovvero test che setacciano pannelli di decine e decine di molecole-allergeni individuando quelli con cui il paziente reagisce e identificando così tutte le possibili. Se, per esempio, la persona è allergica alla tropomiosina degli acari avrà fastidi anche mangiando crostacei e lumache.I casi di allergie crociate crescono soprattutto perché sono in aumento tutte le altre, per colpa deglima anche delpiù si innalzano le, più aumentano i. A ciò si aggiunge, che danneggia lerendendole più permeabili agli antigeni e quindi più esposte alla sensibilizzazione allergica: le particelle esauste da, per esempio, aumentano la produzione delle immunoglobuline E, fra i principali mediatori della risposta allergica.I fattori, insomma, sono tanti. Ma alcuni trucchi da mettere in atto ci sono. L’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici ha pubblicato un decalogo per difendersi daiChi soffre di rinite allergica e o asma dovrebbe sottoporsi a: è efficace nel controllare i sintomi e può essere fatta anche solo poco prima e durante la stagione allergica, con iniezioni sottocute una volta al mese, gocce o compresse sublinguali, che esistono da poco per gli acari e per le graminacee. L’immunoterapia specifica è molto utile, ma solo il 5% di chi sarebbe un candidato adatto la fa, con differenze regionali di accesso.