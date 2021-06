Pubblicato il 01 giugno 2021 | 05:00

Tutti i benefici del latte

Estoni i maggiori consumatori

I lockdown spingono i consumi di latte

I benefici per l'organismo

Elena Barichella

iled è per questo che anche nel corso della vita di ognuno rappresenta non solo un componente essenziale e, ma anche un bisogno quasi primordiale da soddisfare. È ilche dal 2001 ha nel 1° giugno la data per la celebrazione. A stabilire che ci fosse bisogno di unsono stati Fao e Nazioni Unite, al duplice scopo di valorizzare sia il prodotto in sé che tutto il settore lattiero-caseario a livello globale., fa sapere, sono gli europei, in particolare i popoli del Nord. Guardando la classifica del consumo annuale pro capite, si scopre che svettano gli(121 kg a testa) seguiti dagli(con 113 kg),(104 kg),(97 kg),(80 kg),(74 kg) e(74 kg). E il settore lattiero caseario in Europa è il secondo per dimensioni e fatturato nell'ambito della produzione agricola.Se, infatti, il consumo annuale pro capite di latte alimentare è andato progressivamente riducendosi tra il 2011 e il 2019, nell'ultimo anno (complice il), si è assistito ad unFortunatamente, commenta l'associazione italiana lattiero casearia, perché, tra cuidel gruppo B presenti in questi alimenti.Assolatte quest'anno celebra la ricorrenza indove non ci sono più solo formaggi freschi nel carrello dei consumatori cinesi, perché il successo dei prodotti italiani si allarga anche alla. Un prodotto con un trend di vendita davvero interessante grazie alla sua caratteristica di ingrediente fondamentale di tantissime ricette made in Italy. Dopo i numeri lusinghieri dell'export 2020 (+145%), la panna continua a conquistare estimatori (+600%) in questo inizio anno.Come detto il latte è alimento base., responsabile della Nutrizione Clinica dell’Asst Gaetano Pini-Cto per garantire al nostro organismo il giusto apporto di latte e derivati.Il latte di origine animale è l’unico alimento che accompagna l’uomo dalla preistoria, sin da quando è diventato stanziale. Il valore nutrizionale di questo alimento è indiscusso ed è fondamentale consumare da 2 a 3 porzioni di latte o latticini al giorno per garantire al nostro organismo il giusto apportano di nutrienti essenziali che l’organismo umano non è in grado di sintetizzare.Il formaggio è un ottimo secondo piatto. Una porzione di formaggio stagionato può essere assunta al posto di una porzione di carne da 120 grammi o di 2 uova. È bene però ricordare che i formaggi sono ricchi di colesterolo, motivo per cui è necessario equilibrare la dieta, senza però rinunciare al latte ai derivati. Altro uso salutare del formaggio stagionato è di utilizzarlo grattugiato per insaporire i primi piatti al posto del sale.Soprattutto per chi sta seguendo una dieta per perdere peso, si consiglia di assumere, sempre due o tre volte alla settimana, una porzione di formaggio fresco, perché a parità di peso con quello stagionato ha un valore calorico più basso.Il latte è ricco di proteine cosiddette “nobili”, ovvero composte da aminoacidi, essenziali per la crescita e il rinnovamento delle cellule. Il latte è poi ricco di vitamine, come la vitamina D, rara negli alimenti e importante per molte funzioni compresa la formazione delle ossa. Inoltre, è ricco di minerali, come il calcio, fondamentale per l’ossificazione di bambini e adulti.In commercio esistono innumerevoli prodotti lattiero-caseari delattosati, ma che mantengono intatte tutte le proprietà del latte e che sono assimilabili anche da chi è intollerante al lattosio.