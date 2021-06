Cistite, che fastidio! Per combatterla, anguria, ribes. carciofi e finocchi

Pubblicato il 05 giugno 2021 | 07:30

Anguria contro la cistite

a cistite è un fastidioso disturbo di tipo infettivo che colpisce soprattutto quando le temperature si alzano, ma non solo. Alcuni alimenti vengono in aiuto nella prevenzione. Spesso le cause sono la disidratazione ma anche i vestiti umidi addosso che provocano bruciore e dolore alla minzione.Assumere una buona quantità di anguria e melone bianco per esempio contribuisce a migliorare l’idratazione oltre ad avere anche un’azione diuretica – spiega la dottoressa, responsabile di Chirurgia Conservativa ed Endoscopia di Humanitas Fertility Center – Da non dimenticare i mirtilli e il ribes che svolgono un’azione antiinfiammatoria per l’apparato urinario e altri alimenti facili da reperire in estate come pesca e cetriolo che aiutano a ridurre il rischio di cistite. Altrettanto utili per la prevenzione della cistite sono finocchi, asparagi e carciofi più tipici della primavera e difficili da trovare freschi durante l’estate.Durante tutto l’anno è possibile invece trovare cicoria e cavolo, ottimi alleati per la prevenzione della cistite, perché ricchi di vitamina C, un potente antiossidante che ha anche proprietà antiinfiammatorie sull’apparato urinario . Inoltre, assumere questi alimenti che per di più sono anche ricchi di fibre, è importante per favorire la regolarità dell’intestino e combattere la stitichezza, fattori molto importanti nella prevenzione della cistite. Infatti una corretta alimentazione aiuta a mantenere l’equilibrio della flora batterica intestinale che, se alterata, aumenta il rischio di infezioni.In estate oltre all’assunzione di cibi come anguria e melone, facili da reperire e dal costo non troppo elevato, è consigliato bere molta acqua, almeno 1,5-2 litri al giorno, preferendo quella naturale alla gasata.