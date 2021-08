Anche i bambini devono proteggersi dal caldo: le raccomandazioni della pediatra

L’estate è il periodo dell’anno più atteso da bambini e ragazzi, in quanto porta con sé il sole, il caldo, la fine delle scuole e le tanto attese vacanze. Un periodo che spesso comporta anche un cambiamento delle abitudini alimentari di adulti e bambini: se da un lato infatti il caldo tende a ridurre l’appetito e ad aumentare il fabbisogno di liquidi; dall'altro i pasti, tra viaggi, giochi, bagni ed impegni vari, diventano sempre più irregolari, riducendosi a volte a frugali spuntini, snack o gelati.

Sebbene sembri tutto naturale e quasi scontato, gli esperti suggeriscono di mantenere anche in vacanza un buon equilibrio nutrizionale; il bambino, infatti, specie se piccolo, ha bisogno di ritmi regolari, ed è proprio il momento dei pasti a scandire la sua giornata! Per cui, anche se il bambino sembra non avere un particolare appetito, è importante proporgli gli abituali pasti e spuntini, possibilmente rispettando gli orari consueti.

Bambini ed estate

L'esperta: 4-5 pasti al giorno

«Come nel resto dell'anno, anche in estate - sottolinea Sara Stefani, pediatra - raccomando ai genitori di suddividere l’apporto calorico giornaliero in 4-5 pasti: colazione e spuntino 20%, pranzo 40%, merenda 10%, cena 30%. Inoltre, a quanti mi chiedono consigli sugli alimenti da prediligere durante i mesi estivi suggerisco frutta, verdura, cereali, riso, legumi e proteine, e li invito a rispettare alcune mie indicazioni».

Le raccomandazioni

Nello specifico, la pediatra raccomanda: