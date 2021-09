Saziante, sana e alleata contro il mal di testa: tutti i benefici della zucca

La zucca è un ortaggio fortemente consigliato quando di stagione (nei mesi di settembre, ottobre e novembre), in quanto fornisce un gran numero di sostanze nutritive e ha diversi benefici per il nostro corpo. Lo stesso vale per i suoi semi. La zucca inoltre garantisce un apporto calorico molto basso proprio grazie al suo alto contenuto di acqua.

La stagionalità della zucca va da settembre a novembre compreso

Un alto contenuto di acqua: la zucca è ideale per la dieta

La sua componente principale è l’acqua, che si aggira tra l'80% e 90% del suo peso totale. Il suo basso apporto calorico è dovuto anche dal limitato contenuto di carboidrati e l’assenza virtuale di grasso. In totale, 100 g di zucca forniscono solo tra le 10 e le 40 kcal.

Fibre: un aiuto per l'intestino

Possiede un alto contenuto di fibre (1,5 grammi per 100 grammi), quindi ha un effetto molto positivo e saziante, soprattutto se si sta seguendo una dieta per perdere peso. Migliora inoltre il transito intestinale. Le proprietà della zucca la fanno essere una fonte importante di vitamine e beta-carotene o pro-vitamina A, acido folico e vitamina C, E e B.

Un alleato per rafforzare le difese immunitarie

Le vitamine A, C ed E sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema immunitario. La zucca è infatti consigliata per rafforzare le difese, quindi è assolutamente utile per gli anziani, bambini o persone che si stanno riprendendo da una malattia. Si tratta di un vegetale ricco di aminoacidi e minerali come magnesio, fosforo, zolfo, zinco, rame e, in misura minore, ferro e calcio, e potassio.



Siamo di fronte a un alimento che aiuta la cura degli occhi, il controllo del peso in eccesso, a prevenire le malattie, a rimuovere il liquido in eccesso e che facilita la digestione.

I semi di zucca contro il mal di testa

Altro elemento importante nella zucca sono i semi, utilizzati tradizionalmente come cibo, ma anche come rimedio popolare per alcuni disturbi, quali l’infiammazione della prostata e contro i parassiti intestinali. I semi di zucca contengono principi attivi fondamentali come le cucurbitine, oltre alle vitamine F ed E, che esercitano un’azione protettrice delle membrane cellulari e antiossidante, specie la vitamina E abbinata al selenio.

. Può capitare praticamente a tutti di soffrirne, per le cause più svariate. Nonostante nella maggior parte dei casi il mal di testa non rappresenti alcun rischio per la nostra salute, spesso si ricorrere ai farmaci per alleviarlo, ma esistono anche soluzioni naturali.

80 grammi di semi di zucca al giorno possono dimezzare il rischio di soffrire di mal di testa da tensione. I semi di zucca sono ricchi di magnesio, che aiuta a mantenere rilassati i muscoli della testa e del collo.