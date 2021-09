Settembre e alimentazione, ecco i consigli per ripartire con la giusta energia

Settembre è per molti il mese del rientro al lavoro e per i bambini e ragazzi rappresenta il momento della ripresa delle attività scolastiche. Un periodo impegnativo per il nostro organismo da un punto di vista fisico e psicologico. Per riuscire a ripartire con la giusta energia, gioca un ruolo non indifferente l’alimentazione. A dare qualche suggerimento è Francesca Albani, dietista in Humanitas San Pio X, in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.

Con la fine dell'estate e la ripartenza delle attività, serve trarre le giuste energie dall'alimentazione

Una dieta varia ed equilibrata

«L’alimentazione deve esseree deve prevedere un: in questo modo ci fornirà tutti i macro e i micronutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno»

«Da privilegiare il consumo di verdura e frutta di stagione, che contengono vitamine e sali minerali utili al nostro organismo. È bene assicurarsi poi tutti i macronutrienti caratteristici di una corretta alimentazione e ripartiti in maniera bilanciata: i carboidrati, che garantiscono energia immediata, le proteine, che hanno funzione plastica e di supporto ai nostri muscoli, e grassi buoni, che sostengono il sistema nervoso centrale, sono ricchi di antiossidanti e aiutano a veicolare le vitamine liposolubili».

«La colazione è importante perché aiuta a iniziare la giornata con la giusta carica, è preferibile poi consumare pasti non troppo abbondanti e fare nel corso della giornata piccoli spuntini, che ci aiutano a mantenere le energie per esempio consumando frutta, yogurt, centrifughe e smoothies», consiglia Francesca Albani.

Un aiuto dall’alimentazione

Alcuni alimenti poi aiutano il nostro organismo in termini di rifornimento di energie, grazie al loro contenuto di vitamine, sali minerali, proteine, antiossidanti, Omega 3 e micronutrienti utili nel rallentamento del processo di invecchiamento cellulare. Ne sono un esempio i semi di canapa in polvere, che contengono acido pantotenico, riboflavina e magnesio; l’alga spirulina in polvere, ricca di biotina e folati; i semi di chia e il cacao in polvere ricchi di magnesio, manganese, rame, selenio, zinco e potassio. Di aiuto anche tè verde matcha in polvere, quinoa, avocado, bacche di goji, zenzero, agai in bacche o polvere.

«Queste sostanze contengono inoltre vitamine del gruppo B, che contribuiscono a contrastare la stanchezza e l’affaticamento fisico e mentale», ha concluso l'esperta.